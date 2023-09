Slalom, i Palumbo protagonisti a Fasano

La scuderia si chiama Vesuvio, ma il magma è tutto lucerino quello che emerge dall’ennesima prova da protagonista della famiglia Palumbo che ha riempito il podio della nona edizione dello Slalom della Selva di Fasano, una delle gare automobilistiche più famose della Puglia e ultima prova del campionato che coinvolge anche le regioni Campania e Basilicata.

Domenico si è aggiudicato la corsa per il terzo anno consecutivo, e il papà Giuseppe si è piazzato al terzo posto, con grande soddisfazione di entrambi che guidano auto a dir poco personalizzate. Il più giovane non si separa mai dalla sua Radical SR 4, il maggiore su una Chiavenuto E2 SC, motorizzate Suzuki anche se con cilindrate diverse.

Il vincitore ha prevalso su circa 80 concorrenti arrivati da ogni parte d’Italia per una prova di velocità a cronometro sui poco più di 2 chilometri del tracciato, quasi tutto in salita.