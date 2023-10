Lucera tappa dell’Alzheimer Fest

Il Centro Diurno “Il Tempio dei Ricordi” gestito dalla Cooperativa Sociale “Keres”, in collaborazione con l’Aps Alzheimer Fest, l’Associazione Puglia Alzheimer e con il patrocino del Comune di Lucera e della Regione Puglia, accoglierà una delle tappe dell’Alzheimer Fest 2023. Si tratta di un viaggio coast to coast, da nord a sud, dalla Lombardia alla Sardegna, dalla Puglia alla Liguria, iniziato a metà settembre e che terminerà nel giro di un mese.

In ogni sosta ci saranno storie da condividere e un messaggio da gridare: “Se le demenze sono in ogni provincia d’Italia, allora le cure devono essere tutte, dovunque e subito”. Nel corso dell’Alzheimer Fest, tutti coloro che sono vicini alle persone affette da disturbi della cognitività si ritroveranno in un’atmosfera dominata dalla gioia dello stare insieme.

L’appuntamento lucerino è per venerdì 6 ottobre in Piazza San Giacomo alle ore 15.30, orario previsto dell’arrivo del camper, con contestuale manifestazione di benvenuto con canti, balli popolari e il monologo “Memoria e Ricordi” recitato da Marco Terenzio Barbaro.

È stata annunciata la presenza dell’assessore regionale al Welfare, Rosa Barone, del sindaco di Lucera, Giuseppe Pitta, del consigliere regionale Antonio Tutolo e di Vito Nicola Cristiano, direttore del distretto socio-sanitario di Lucera.

All’incontro moderato da Nino Bruno interverrà il presidente di Alzheimer Fest, Michele Farina, e il neurologo Salvatore De Rosa, entrambi fondatori dell'omonima associazione. Quest'ultimo ha dichiarato: “Mi piace definire questo luogo un mosaico di emozioni, perché cerchiamo di mettere la persona al centro, di valorizzare ogni ospite nella propria autonomia e negli aspetti psico-sociali importanti. Dunque, il partecipare al contest rientra nell’obiettivo di socializzazione e di integrazione dei nostri ospiti, oltre che di cura e terapia delle demenze”.

Red.