‘Passo del Lupo’ chiusa fino a Natale

La galleria “Passo del Lupo”, al confine tra Puglia e Molise sulla Statale 17, resterà chiusa per altri due mesi oltre il termine già previsto del 30 ottobre. Lo si apprende da un’ordinanza della Provincia di Foggia che a sua volta ha emanato un divieto di transito per i mezzi pesanti, con carico complessivo superiore alle 7,5 tonnellate, sull’intero tratto della SP.145 (dell’Appennino Abruzzese – dell’Appennino Sannitico).

Il provvedimento nasce da una richiesta avanzata dal Comune di Volturara, nel cui territorio passa l’arteria che in questo periodo funge da valvola di sfogo del traffico deviato per aggirare il traforo sottoposto a interventi di manutenzione.

Da Palazzo Dogana hanno accolto la richiesta, proprio sulla base della nuova comunicazione giunta da Anas che a sua volta aveva già indicato quella deviazioni solo per i mezzi leggeri, a causa della chiusura al traffico veicolare della cosiddetta “Variante di Volturara”, dal km 4+330 al km 11+100, almeno fino al 22 dicembre prossimo.

Tuttavia, la realtà riferita del sindaco Vincenzo Zibisco è di frequenti violazioni da parte di conducenti di veicoli pesanti che si rifiutano di aggirare l’ostacolo utilizzando la Statale 16 o l’autostrada A14, come da cartellonistica installata in più punti.

Si tratta di una direzione fondamentale soprattutto verso Campobasso e Roma (e ritorno) per la quale vengono evidenziati forti disagi anche per le popolazioni che abitano e operano nei presso della galleria stessa.

r.z.