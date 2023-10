Le storie tese di 118 e pronto soccorsi

Quando si parla di servizi sanitari a beneficio della popolazione, il primo che viene in mente è proprio quello del soccorso immediato, argomento quanto mai spinoso non solo per quanto (non) accade nelle strutture ospedaliere sempre più affollate e lente, ma pure per le modalità logistiche che consentono di arrivarci. In altre parole il sistema 118, quello che in provincia di Foggia fa registrare un anomalo dualismo: la Centrale Operativa è gestita dal Policlinico Riuniti ma la maggior parte della dotazione veicolare (automobili e ambulanze) è nella disponibilità della Asl.

Sul tema si è pronunciato la settimana scorsa il direttore del servizio, l’anestesista lucerino Stefano Colelli che in un convegno sulle emergenze sanitarie di Capitanata ha fatto un annuncio che potrebbe assumere valenza storica per l’intero territorio provinciale, vale a dire una completa riorganizzazione della mappatura delle postazioni e dotazioni del 118.

“Stiamo ragionando anche sulla base dei dati di cui disponiamo – ha affermato – e quindi stiamo vedendo quali sono quelle meno sollecitate e quelle di più. E’ chiaro che uno dei correttivi andranno proprio su Lucera che dispone di una sola ambulanza molto richiesta, mentre abbiamo visto che ci sono centri dei Monti dauni meno utilizzati. E poi daremo diverso valore alla cosidetta auto medica con lo specialista a bordo, dislocata su un comprensorio in cui farà da raggiera rispetto alle postazioni mobili tutte intorno”.

In questo momento sono “schierate” 5 auto mediche, 16 ambulanze in configurazione “Mike” (con il medico a bordo), 22 in modalità “India” (con il solo infermiere) e 2 “Victor”, cioè dotate unicamente di soccorritori.

L’incontro ha dato la possibilità di far intervenire anche la responsabile dei pronto soccorso di Foggia e Lucera, la professoressa Paola Caporaletti che ha ammesso di avere pochi medici a disposizione ma si è anche lamentata della scarsa appropriatezza degli accessi alla struttura del capoluogo e all’ospedale Lastaria, in questo secondo caso più che altro perché non attrezzato per gestire emergenze da codice rosso. Ma nel 2022, a fronte di oltre 9 mila accessi totali, per fortuna solo 170 presentavano queste caratteristiche, vale a dire meno del 2%, mentre quasi la metà erano di colore azzurro, cioè denominata “urgenza differibile”. I codici bianchi sono stati solo 24 in tutto, e quelli verdi (urgenza minore) si sono fermati al 30%, mentre gli arancioni (urgenza vera e propria) sono stati il 23,74%, cioè oltre 2 mila. Di questi, solo 323 sono stati poi trasferiti in altro nosocomio più specializzato, quasi tutti a Foggia.

Tuttavia, la dottoressa ha detto anche altro, sollecitata da un clacson insistente che si è udito proprio mentre stava parlando e proveniente dal presidio lucerino che sorge accanto alla biblioteca comunale dove si stava tenendo il convegno.

“Temo che sia un codice rosso che non dovrebbe arrivare qui con mezzo proprio – ha commentato – ma adeguatamente gestito dal sistema 118 che sa già dove portare il paziente”.

La docente universitaria ha dimostrato di considerare e valutare la questione solo dal suo punto di vista tecnico e sanitario, quasi burocratico, trascurando la storia (probabilmente drammatica) che forse si stava vivendo in quella automobile e che ovviamente non è dato conoscere. Ma le testimonianze dei cittadini che si moltiplicano negli ultimi anni si accumulano tutte con le stesse caratteristiche: ritardi molto frequenti dell’arrivo di un mezzo di soccorso e per giunta spesso non munito di medico a bordo, per cui non è difficile immaginare che qualcuno, chiamato a pensare velocemente e non sempre con la dovuta razionalità, ritenga di dover “accorciare” i tempi prendendo iniziativa personale, recandosi al pronto soccorso di Lucera (e provenendo da chissà dove) dove un medico almeno è presente. Del resto, basterebbe fare la somma delle percorrenze per tirare la conclusione che spesso si fa prima così, assicurando subito il proprio congiunto a un sistema sanitario che almeno può procedere alla cosiddetta “stabilizzazione” del paziente, in vista dei successi trattamenti. Forse si dimentica che il 12 febbraio scorso, la signora Filomena Russo è deceduta in un'ambulanza ferma allo stadio Comunale dove era in attesa dell'elicottero, perchè quello era letteralmente l'unico mezzo che avesse un medico a bordo quella domenica mattina. Il veicolo che era andata a prenderla a casa disponeva di soli soccorritori, e nessuno ha pensato di allungarsi di poche centinaia di metri ed entrare all'ospedale Lastaria dove c'erano sicuramente un medico e un infermiere.