Di Matto referente regionale Retina Italia

Il lucerino Pasquale Di Matto è il referente regionale per Puglia e Molise dell’Associazione nazionale “Retina Italia odv”. La nomina è avvenuta la scorsa settimana da parte della presidente Assia Andrao che già conosceva il delegato, poiché aveva già ricoperto nel passato la funzione di consigliere nazionale del sodalizio e ruoli dirigenziali anche in altri contesti omologhi.

Retina Italia fa parte di un più ampio organismo a livello internazionale, e si occupa di tutto quello che riguarda la lotta alle distrofie retiniche ereditarie ed ha come scopo principale la promozione dello sviluppo della ricerca scientifica per l’individuazione delle cause, della cura e della prevenzione della Retinite Pigmentosa, delle degenerazioni maculari, delle distrofie retiniche ereditarie di altre patologie che determinano ipovisione e cecità.

“Nell’ambito territoriale di propria competenza – si legge nella lettera di incarico - il referente regionale attua le linee generali di indirizzo dell’Associazione e organizza iniziative, progetti e qualsiasi altra attività rientranti negli scopi prefissati dallo Statuto”.

r.z.