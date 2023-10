Capobianco tra i migliori travel blogger

Il lucerino Mario Capobianco si conferma uno dei migliori travel blogger italiani, visto che per il secondo anno consecutivo si giocherà fino alla fine il titolo di “Italy Ambassador Awards” alla Buy Tourism Online di Firenze dove è atteso a fine novembre per l’appuntamento decisivo tra i 25 professionisti rimasti in gara. Si tratta di un riconoscimento nazionale per i migliori influencer e blogger di tutto il mondo che promuovono l'Italia. L’evento è patrocinato dell’Ente Nazionale Italiano Turismo e dall’Ente regionale di Promozione del Turismo

L’anno scorso aveva vinto il contest per la Toscana, analizzando la situazione di Massa Marittima, al termine di una competizione su cinque categorie diverse che andavano dai viaggi, al cibo passando per la moda, il lusso, la bellezza e le Spa. Era possibile inviare foto, reels, o video di breve durata molto diffusi su Instagram, perché l’attività riserva grande spazio e attenzione ovviamente ai social network.

Con il nickname Mario Whitehead, Capobianco in questo 2023 ha presentato un lavoro incentrato sulla sostenibilità ambientale, alimentare e sociale, portando come punto di riferimento il valore dei piccoli borghi italiani. Nei prossimi giorni, inoltre, verrà pubblicato un video per la Regione Toscana, relativo al comune di Pitigliano, richiesto come contest specifico per i semifinalisti.

r.z.