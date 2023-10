Adriana De Peppo Miss Over Puglia

Chi l’ha detto che per sembrare una Miss, e possibilmente aggiudicarsi una fascia, bisogna avere un’età da Under? La controprova arriva anche da Lucera, con Adriana De Peppo, anni 66, che qualche giorno fa ha vinto il titolo di Miss Over Puglia nella manifestazione nazionale “Il bellissimo e la Bellissima d’Italia”.

A Salerno si sono ritrovati concorrenti da tutto il Paese, intenzionati a mostrare la propria estetica a prescindere dalla carta d’identità. E la funzionaria del Giudice di Pace di Lucera ha sbaragliato le avversarie di oltre dieci anni più giovani.

Ieri mattina De Peppo ha festeggiato con i colleghi di lavoro, mentre domenica scorsa aveva mostrato in Piazza Duomo la sua mise (e fascia), orgogliosa di aver rappresentato Lucera e aver dimostrato che c’è sempre tempo per piacersi e farsi piacere.

