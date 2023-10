Trovati i soldi per i caschi refrigeranti a Lucera

Ha suscitato stupore ma anche sdegno la notizia di due giorni fa a proposito della mancata assegnazione all’Oncologia di Lucera di un apparecchio dotato di due caschi refrigeranti che possono contrastare la caduta dei capelli alle pazienti sottoposte a chemioterapia. La circostanza ha riguardato il solo presidio dell’ospedale Lastaria rispetto al resto della Puglia che sta ricevendo la speciale strumentazione, naturalmente a partire dalla Capitanata in cui se ne contano due a Casa Sollievo della Sofferenza e una al Policlinico Riuniti.

Le prime due reazioni sono state di altrettanti consiglieri comunali di minoranza che hanno rilasciato dichiarazioni di grande risentimento.

“Questa vicenda dimostra ancora una volta che a Lucera siamo proprio abbandonati e senza considerazione – ha commentato con amarezza Davide Colucci – e lo posso capire sulle cose politiche o amministrative, ma sulla salute e la cura dei pazienti proprio no. Qua si sta parlando di persone che sono malate, hanno problemi e bisogna garantire loro il meglio possibile nell’assistenza e della dotazione tecnologica. E invece assistiamo all’ennesima situazione penalizzante. Cosa hanno di diverso le donne in terapia a Lucera rispetto a quelle del resto della Puglia? Perché non viene inserito anche il reparto dell’ospedale Lastaria tra i beneficiari della strumentazione dei caschi? Penso che siano domande semplici, ma troveremo mai qualcuno, tra politici e dirigenti, che vorrà e saprà rispondere seriamente e senza giri di parole?”

“L’Oncologia di Lucera è un importantissimo presidio, punto di riferimento di tanta gente che viene da altre province e regioni – ha aggiunto il collega Francesco Di Battista – mi auguro che questa omissione sia solo il frutto di una svista, seppur gravissima, e non una precisa scelta che ovviamente sarebbe illogica, scellerata e contrario a qualsiasi principio di umanizzazione delle cure di cui tanto si parla. Credo cha la politica debba farsi sentire, ma confido che sia solo un errore spero rimediabile”.

A queste prese di posizione si è aggiunta la richiesta di precisazioni rivolta all’assessore regionale al Bilancio, Raffaele Piemontese, direttamente dall’assessore comunale ai Servizi sociali, Luigi Granieri, il quale ha fatto notare che “Lucera non ha malati di serie B e sembra che si voglia far trasferire gli oltre 500 pazienti a Foggia dove ci sia una presumibile migliore offerte terapeutica. Non mi pare ci sia una visione ampia del fenomeno”.

E una certa pressione mediatica generata da due testate provinciali assieme a Luceraweb, prima ancora di una concreta azione politica, un primo risultato lo ha generato, perché il vice presidente della Giunta regionale e l’assessore al Welfare, Rosa Barone, hanno annunciato lo stanziamento di altri 200 mila euro, oltre ai 500 mila già spesi per l’occasione.

“Ne ho già parlato con il sindaco Giuseppe Pitta e con il direttore generale del Policlinico Giuseppe Pasqualone – ha riferito Piemontese – che nelle prossime settimane provvederà a destinare le nuove forniture”.

La soluzione per ora resta verbale, ma almeno è stata dichiarata. Quello che ancora non si è risolto, invece, è il problema dell’ascensore inaccessibile da anni proprio a servizio dell’Oncologia di Lucera, perché al terzo piano ne arriva solo un altro, ma insufficiente per le esigenze generali, visto che dentro ci finisce chiunque, dal personale addetto alle pulizie ai carrelli per i pasti. Lo usano anche i pazienti, ma essendo spesso occupato, succede pure che siano costretti a fare le scale a piedi, invece di attendere diverso tempo al piano terra. Da quello che è trapelato da Viale Lastaria, l’impianto sarebbe anche funzionante, ma mancano i documenti a corredo che sarebbero andati incredibilmente smarriti, per cui per rimetterlo in moto è necessaria una nuova omologa da parte di una ditta specializzata che deve rilasciare un libretto e il resto del dossier che certifichi la sua installazione, il suo montaggio e il suo funzionamento con i dovuti requisiti di efficienza e sicurezza.

r.z.