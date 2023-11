Lettera a don Vincenzo Onorato

Il Sacerdote è "uno strumento d'Amore nelle mani del Signore".

E noi "sì", ne abbiamo avuto la certezza, abbiamo toccato con mano e visto con occhi, ciò che può fare e può essere la fede quando è sorretta dalla speranza e dalla carità cristiana.

"Sì", l'Amore di Dio può tutto se è accolto e ben custodito nel cuore di un sacerdote che vive e si spende per la sua comunità parrocchiale, per i poveri, per i bisognosi, per chi scappa dalla guerra, per le missioni e per i bambini, abbandonati dal resto del mondo, che vivono in paesi in cui pochi hanno il coraggio di "sporcarsi" le mani.

"Sì" carissimo don Vincenzo, queste parole sono per te, per esprimerti con sincero affetto tutta la nostra gratitudine per quanto di buono e bello hai fatto per noi in questi nove anni. Sei stato il "Buon Pastore" della nostra comunità, l'hai guidata con mitezza, sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, scienza, pietà e timor di Dio nel suo cammino di santità.

Hai accompagnato questo piccolo gregge, sulla via che avevi ben chiara: quella che porta alla salvezza. Hai atteso che tutte le pecorelle arrivassero, sia quelle più veloci e vicine alla guida, che quelle più lente e hai custodito questa chiesa e questa comunità come una perla preziosa. Hai percorso un tratto importante della tua vita con noi e noi ci siamo impegnati nel condividere le gioie, i dolori e le preoccupazioni.

Abbiamo affrontato insieme anche momenti difficili, ma tu ci hai accettato così come siamo, hai sempre avuto una parola di conforto per tutti e per ciascuno, e prendendoti cura di noi e della nostra parrocchia hai amministrato con onestà, correttezza e trasparenza, preoccupandoti di informarci sempre sulle opere di carità realizzate con i contributi e le offerte raccolte. Con il tuo appassionato impegno per le missioni in terre lontane, dove ogni giorno uomini, donne e bambini vivono con fatica e sofferenza la loro vita, ci hai fatto riscoprire il senso della missione universale della Chiesa a cui tutti siamo chiamati in qualità di battezzati. E' questo, per la nostra comunità parrocchiale, un tempo forte, di profondo smarrimento e disorientamento, che stiamo vivendo nella fede e nell'abbandono alla Provvidenza e alla volontà di Dio. Ogni distacco, soprattutto dalle persone che si amano, è fonte di incertezza, di inquietudine, di vuoto, perché interrompe e modifica relazioni umane consolidate nel tempo. Ma noi non dimenticheremo tutti i momenti di gioia trascorsi insieme e ti assicuriamo che il tuo passaggio lascerà indubbiamente un segno indelebile nel tempo, perché ci hai insegnato a guardare con gli occhi dell'Amore.