Bambini da Lucera incontrano il Papa

Sono circa 250 da tutta la Puglia, e di questi almeno una quarantina saranno di Lucera gli alunni degli istituti comprensivi della città che domani pomeriggio incontreranno Papa Francesco nella Sala Paolo VI in Vaticano, nella prima edizione dell’evento mondiale “I bambini incontrano il Papa”. Si tratta di un appuntamento in cui si ritroveranno nello stesso momento oltre 6 mila rappresentanti di 84 nazioni, anche delle più lontane e martoriate dalle guerre, grazie a un sforzo logistico in collaborazione con Ferrovie dello Stato che mette a disposizioni treni speciali e bus per l’occasione.

Dopo una mattinata trascorsa a visitare la basilica di San Pietro e i maggiori luoghi della cristianità, nel primo pomeriggio i piccoli assisteranno all’esibizione del Piccolo Coro dell'Antoniano e del cantante Mr. Rain. Poi dieci bambini di diverse nazionalità rivolgeranno alcune domande al Santo Padre sui temi a loro più cari: ambiente, pace, fratellanza universale e diseguaglianze sociali.

La delegazione lucerina, composta da alunni e insegnanti, sarà guidata da padre Andrei Ficau, guardiano del convento dei frati minori conventuali, ordine che ha svolto un ruolo importante nell’allestimento dell’iniziativa, su input del Dicastero per la Cultura e l'Educazione della Santa Sede.

“La giornata sarà un’onda di pace, un sorriso di pace. Un momento speciale in cui i bambini saranno al centro – ha dichiarato padre Enzo Fortunato, coordinatore dell’evento – ma anche un'opportunità per tutti gli adulti di crescere, di riscoprire l'importanza della purezza, dell'innocenza e dell'amore che solo i più piccoli possono portare nel mondo. Sarà un appuntamento dedicato a nutrire la speranza e a costruire un futuro migliore per tutti noi attraverso l'ispirazione che i bambini possono offrire”.

r.z.