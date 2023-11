La strage pugliese degli incidenti stradali

L’Istat ha pubblicato un rapporto sugli incidenti stradali in Italia riferiti al 2022, e con una fotografia anche per singola regione e provincia.

Il primo dato che salta all’occhio è l’entità economica della conseguenze dei sinistri, calcolate solo per tutto il territorio pugliese per un miliardo di euro, cioè il 6,5% del totale italiano, derivante dalle lesioni subite dalle vittime, il cui numero è superiore alla media nazionale. In pratica, si tratta della impressionante cifra di 300 euro pro capite sopportata da ciascun cittadino, tuttavia non come spesa diretta ma come quantificazione di qualunque onere necessario per il ripristino della normalità fisica e strutturale.

In Puglia l’anno scorso sono stati contati 9.286 incidenti stradali, in aumento del 2,2% rispetto al 2021, con 226 morti e 14.256 feriti.

La provincia con maggiori sinistri è stata quella di Bari, con 3.372 incidenti e 50 morti, ma in proporzione è la Capitanata quella più pericolosa, con i suoi 1.159 incidenti e 60 morti. Di questi, 4 sono di Lucera, tutti concentrati in quel tragico mese di agosto dell’anno scorso, quando nel giro di pochi giorni persero la vita sul territorio provinciale Egidio Di Fiore, Luigi Vetere, Amelia Capobianco e Luigia Boccamazzo, oltre a Vito Netti e Antonio Di Sabato che però furono coinvolti rispettivamente nelle Marche e in Romagna. E non a caso, il periodo più nefasto è tra maggio e settembre, quando se ne contano praticamente le metà del totale.

Dal punto di vista delle strade, nonostante la maggior parte delle situazioni si registri nella cinta urbana delle città, quella con un maggior numero di incidenti resta sempre la Statale 16, con 343 episodi e 20 morti, seguita dalla 693 – Scorrimento Veloce del Gargano - che addirittura fa segnare un indice di mortalità e gravità superiore: il 58,3% e il 21,2%. Chiude il podio la Statale 100 che collega Bari e Taranto.

La maggiore parte si verifica tra le 8 del mattino e le 9 di sera, ma quelli più mortali sono durante la notte, e in particolare tre le 3 e le 5, e nel fine settimana.

Le maggiori cause accertate sono il mancato rispetto delle regole di precedenza, la guida distratta e la velocità troppo elevata, determinando una prevalenza di scontri frontali, e in due casi su tre è il conducente a perdere la vita.

Scende leggermente, da 44,3 al 43,4%, l’incidenza di coinvolgimento nella mortalità di bambini, giovani e anziani morti, mentre tra i pedoni sale all’11% la presenza delle situazioni più gravi, di cui quasi la metà sopra i 65 anni, comunque sotto la media nazionale che arriva fino al 15.

