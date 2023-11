I beni del Comune non più in vendita

Per i prossimi tre anni, nessun immobile di proprietà del Comune di Lucera sarà messo in vendita, così come invece accaduto sempre almeno in questo secolo, anche se poi materialmente mai nulla è stato realmente alienato.

La decisione dell’Amministrazione Pitta è emersa durante il Consiglio comunale di lunedì scorso, quando peraltro è stato eletto anche il nuovo presidente del collegio dei revisori dei conti. La maggioranza ha individuato Giuseppe Occhicone di Apricena, il quale sarà affiancato da Daniele Accoto di Lecce e Pietro Gianfriddo di Cerignola, peraltro a sua volta assessore al Bilancio nella Giunta Bonito.

E quindi, in occasione dell’approvazione del Documento Unico di Programmazione dal quale è sparito il cosiddetto “Piano di alienazione” che ogni anno serviva più che altro a "compensare" eventuali perdite finanziarie con la "promessa" di vendere appartamenti, complessi monumentali, edifici in disuso e altri cespiti ritenuti superflui.

Tutto questo perché ora la situazione economica di Palazzo Mozzagrugno sarebbe talmente rassicurante che non serve più sventolare le proprietà nei documenti ufficiali, circostanza tanto più paradossale se si considera che si tratta pur sempre di un Comune che da quattro anni si trova nella situazione di dissesto finanziario, dichiarato il 4 novembre 2019.

“Ci possiamo permettere di prendere questa decisione storicamente insolita – ha spiegato il sindaco durante la seduta del Consiglio comunale di lunedì scorso, quando la sua maggioranza ha comunque approvato il Dup – perché l’Organismo Straordinario di Liquidazione (la triade di commissari incaricati di ripianare la massa passiva che ha generato il dissesto, ndr) ha ricevuto da noi oltre il 100% della debitoria accertata, vale a dire 7,7 milioni di euro rispetto ai 7 dichiarati, senza contare che poi con la transazione al 60% stabilita all’origine, i pagamenti si dovrebbero ridurre a soli 4,2 milioni. Ma è chiaro che in caso di rinuncia dei creditori a questa decurtazione, siamo in grado di onorare successivamente gli impegni quando toccherà provvedere direttamente al bilancio dell’ente. Non c’è più bisogno di alienare nulla, e spero che sia sempre così – ha aggiunto alludendo allo scenario di riavere in cassa quanto più possibile dopo la partenza dei commissari – e nel frattempo registriamo che l’Osl ha già liquidato 500 delle 800 pratiche redatte, per 1,2 milioni di euro, mentre per i 12 milioni di fondi vincolati da finanziamenti già ottenuti, ne sono stati erogati i due terzi”.

“Questa dichiarazione mi rende molto felice – ha subito ribattuto il consigliere comunale di minoranza Fabrizio Abate, ex assessore al Bilancio proprio al momento del dissesto – perché un così veloce rientro economico significa che avevamo ragione nel dire che non c’erano le condizioni che poi la Corte dei Conti ci ha imposto, visto che il Comune aveva sì 8 milioni di debiti ma anche 21 di crediti che si dovevano solo esigere, e magari anche solo in parte sarebbero stati comunque sufficienti. Ora spero pure che tutto si chiuda entro la fine di questo mandato elettorale”.

Il dirigente del settore Patrimonio, Raffaele Cardillo, invece, dal canto suo ha già preannunciato un proprio piano di valorizzazione degli immobili, con innalzamento dei canoni di fitto, certezza delle riscossioni e azioni esecutive nei confronti di morosi e abusivi. Nello stesso tempo, ha auspicato che questa condizione porti a una veloce approvazione del bilancio preventivo 2024, cosa mai avvenuta con così tanto anticipo, consentendo quindi una serena e proficua programmazione dei soldi da spendere per il futuro a breve e medio termine.

Tuttavia lo sguardo politico è ancora rivolto al presente che poi significa passato, visto che nella stessa circostanza lo schieramento a sostegno di Pitta ha dovuto approvare una corposa variazione di bilancio 2023, per circa 3 milioni di euro, dovuta principalmente a maggiori incassi derivanti da finanziamento ricevuti nel settore dei servizi sociali, ma anche con la registrazione di maggiori importi provenienti da una intensificata attività di esazione dei tributi che da soli valgono un altro surplus di 350 mila euro, secondo quanto riferito dall’assessore al Bilancio Antonio Buonavitacola. Ma la votazione non è andata liscia come nelle previsioni, perché Rossella Travaglio si è astenuta sul punto, prendendo le distanze e denunciando con una certa stizza la “mancata concertazione” sulla riduzione del capitolo destinato al rifacimento delle strade rurali, sceso da 75 a 45 mila euro, nonostante fosse una precisa richiesta fatta assieme all’esponente della minoranza Antonella Matera che, a sua volta, ha manifestato la delusione per la scarsa attenzione rivolta alle imprese che operano nelle campagne. “Lucera non ha né vocazione culturale e né turistica – ha affondato – bensì agricola, ma se questi sono i risultati degli impegni non mantenuti, allora non posso che votare contro un documento su cui mi ero astenuta in primavera”.

Sul tema si è pronunciato anche Pasquale Colucci, altro rappresentante della categoria ed ex membro della maggioranza, che ha parlato di azione politica senza visione e programmazione.

Pitta si è difeso annunciando che sono stati già previsti altri 80 mila euro per il rifacimento di tratturi nel prossimo piano economico, ricordando che la variazione si sarebbe resa necessaria per reperire fondi da utilizzare per la riparazione di alcune voragini stradali che si sono aperte all’interno della conta urbana, tra cui un paio di clamorose verificatesi nel quartiere Lucera2 e addirittura a pochi metri dal passaggio a livello sulla provinciale per San Giusto.

“Erano lavori di somma urgenza – ha spiegato – per i quali non avevamo alternative, visto che non erano stati affatto preventivati”.

Riccardo Zingaro