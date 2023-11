Sold out per 'Lo Schiaccianoci' a Foggia

“Lo Schiaccianoci”, il capolavoro che incanta ad ogni età, arriva a Foggia nell’ambito della Seconda stagione dell’Orchestra Ico “Suoni del Sud” ed è stato subito sold out. La grande attesa per la messa in scena del celebre balletto al Teatro Giordano si è trasformata in una caccia al biglietto da parte del pubblico desideroso di lasciarsi incantare dalla favola di Natale su musiche di ?ajkovskij.

Il grande classico sarà proposto venerdì 17 novembre, alle 20.30, in prima italiana assoluta con musica dal vivo.

In scena l’Italian National Ballet con l’esecuzione live dell’Orchestra Ico Suoni del Sud diretta da Renata Russo. Direttore del balletto è Gennaro Carotenuto.

Prosegue dunque con successo la rassegna dell’orchestra stabile foggiana, che porterà “Lo Schiaccianoci” anche a San Severo domenica 19 novembre, alle 20.30, al Teatro Verdi, e la sera seguente a Monopoli, al Teatro Radar.



La trama è nota: è la vigilia di Natale e il ricco sindaco, dottor Stahlbaum, dà una festa per i suoi amici e per i loro figli. Il vecchio amico di famiglia Drosselmeyer intrattiene gli ospiti con giochi di prestigio, regali e pupazzi meccanici da lui stesso costruiti. Clara, figlia degli Stralhbaun, riceve in dono uno schiaccianoci con le fattezze di soldatino. Entusiasta, alla fine della serata si addormenta abbracciata al suo schiaccianoci, immaginando un mondo fantastico che di lì a poco prenderà vita sotto i suoi occhi.

La compagnia Italian National Ballet, accompagnata dall’Ico Suoni del Sud, racconta questa magnifica avventura.



“Siamo felici dell’accoglienza che Foggia ha riservato alla nostra proposta artistica – dichiarano Libera Granatiero, presidente di Suoni del Sud, e il responsabile Gianni Cuciniello – poiché questa è una grande produzione che vede trentasette elementi dell’orchestra suonare mentre il corpo di ballo, formato da venticinque danzatori, si esibisce sul palco ed è un qualcosa di cui si può godere solo i teatri più importanti e prestigiosi. Per noi, dunque, è motivo di orgoglio portare in Puglia questo balletto così ricco di suggestioni”.



La Seconda stagione concertistica è organizzata dall’Orchestra Ico “Suoni del Sud” in collaborazione con il Teatro “Umberto Giordano” e il Conservatorio di musica Giordano, con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Foggia.

L’ingresso in teatro è alle ore 20.00 e si accede con abbonamento o biglietto acquistabile al botteghino a partire da un’ora prima dell’evento.

Red.

Info: 324.5912249