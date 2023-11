Il piede ‘pesante’ di Luigi Colasanto

Quando per la prima volta, all’età di 6 anni, ha visto per la prima volta un kart, quei rumori, quell’atmosfera e quelle (veloci) dinamiche hanno cominciato a viaggiare pure nelle sue vene e nella sua testa, e ora che ne sono passati altri 9, Luigi Colasanto ha già dimostrato che quelle domeniche trascorse all’inizio come spettatore al kartodromo di Lucera erano lo start di qualcosa che corre ancora oggi.

Il 15enne lucerino, figlio d’arte, si sta togliendo belle soddisfazioni, almeno dal 2019 in poi, anno in cui ha vinto il campionato interregionale Upn Marche, Abruzzo e Molise. Nel 2021 è arrivato secondo al campionato italiano della categoria superiore e anche il successo in quello a squadre con la regione Abruzzo.