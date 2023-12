A Giuseppe Di Gioia l'European Award

Non è il primo riconoscimento internazionale per il medico lucerino Giuseppe Di Gioia, ma è sicuramente di ancora maggiore prestigio l’assegnazione della scorsa settimana dell’European Award per il settore della Medicina sportiva. L'anno scorso a Chennai, in India, aveva già ricevuto lo Sport Cardiology Award come Young Resercher.

Cardiologo già da otto anni, lo specialista ha ricevuto il premio a Parigi, durante un gala celebrato al famoso hotel Ritz dove si sono ritrovati i migliori esponenti del continente in vari settori professionali.

L’iniziativa è giunta al quarto anno, a opera dell’Istituto di Eccellenza Professionale e Imprenditoriale fondato da Antonio Queijeiro e Pablo Suñer, con l’intento di voler esaltare talento ed eccellenza professionale e il buon lavoro di aziende ed enti dei più svariati settori, consentendo loro di riunirsi in un punto geografico comune dove lo scambio di idee, progetti e riferimenti diventa più importante. Viene così riconosciuto a personalità in carriera a livello internazionale il loro miglioramento e successo, attraverso impegno, determinazione e creatività, anche tra imprenditori, scienziati, artisti o atleti, ai quali restituire gratitudine per la loro attività, ritenuta in grado di infondere speranza per il futuro, anche fornendo importanti occasioni di maggiore visibilità sui media.

“E’ stato un grande onore ricevere questo prestigioso premio in un contesto meraviglioso – ha commentato Di Gioia al suo rientro in Italia – ed essere selezionato come vincitore tra tante figure eccellenti in tutta Europa mi rende orgoglioso del lavoro svolto e dei risultati raggiunti in ambito medico-scientifico. Questo riconoscimento servirà da stimolo per proseguire con ancora maggior dedizione e passione per il mio lavoro, a servizio dei pazienti. Un sentito ringraziamento va a tutta la comunità di Lucera per l’affetto dimostrato e i tantissimi complimenti ricevuti”.

Giuseppe Di Gioia, 38 anni, figlio d’arte del padre Michele del quale ha seguito le sue stesse specializzazioni e del quale frequenta periodicamente l'ambulatorio cittadino, è un cardiologo pure in Medicina dello Sport. Dal 2016 collabora con l’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del Coni, operando a stretto contatto con atleti italiani di livello olimpico e internazionale, sui quali svolge controlli prima della partenza per i Giochi e per altri appuntamenti a carattere europeo e mondiale, in relazione alla gestione della loro salute cardiovascolare di personaggi come Gianmarco Tamberi, Paola Egonu, Danilo Gallinari e Massimiliano Rosolino.

Inoltre, sempre da sette anni lavora all’ospedale universitario Fondazione Campus Bio-Medico di Roma, rinomato presidio di riferimento del settore. Proprio nell’istituto capitolino ha iniziato la sia formazione ormai venti anni fa, per poi laurearsi nel 2010 con il massimo dei voti, con successiva specializzazione in Malattie Cardiovascolari ed esperienza nelle prestazioni di ecocardiografia e diagnosi cardiologiche invasive e non invasive, ma anche trattamenti di malattia coronarica, infarto del miocardio, aterosclerosi, aritmie, cardiopatie congenite e cardiomiopatia, oltre a malattie vascolari degli arti inferiori e dell'arteria carotidea.