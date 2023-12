Partito il tour dei Gospel Italian Singers

Tempo di feste, tempo di Gospel Italian Singers. Sono 45 le date che porteranno il coro pugliese, nato 12 anni fa a Lucera, in giro per diverse città italiane insieme alla special guest Joselin St Aimee, cantante gospel americana che ha condiviso il palco con molti artisti e gruppi di fama internazionale tra i quali André Rieu, Zucchero Fornaciari, Joyce Yuille, Cheryl Porter, Harold Bradley, Gospel Times, Coro degli spiriti di Harlem.



Il gruppo vocale, diretto dal maestro Francesco Finizio, è formato da Alessia Carelli, Nura Spinazzola, Gaia Cattaneo, Martina Prencipe, Sara Marchese, Carmen De Pasquale, Adriana Caruso, Francesco Sassone e Prince Aka. A loro si aggiungono Vittorio Barbaro al piano, Silvano Finizio al basso e Giovanni Iannetti alla batteria.



Nella provincia di Foggia il concerto del Gospel Italian Singers è diventato l’immancabile appuntamento natalizio con la musica tradizionale americana che spesso dà il via ai giorni delle feste o, addirittura allieta il 24, 25 e il 26 dicembre e anche il Capodanno.

Quest’anno il lungo tour del gruppo è partito il 29 novembre da Roma, e nel Lazio tornerà il 27 dicembre a Nerola e Cerveteri e il 5 gennaio a Rignano Flaminio e Leonessa per poi toccare la Basilicata (Spinoso il 14 dicembre, Scanzano e Montalbano Jonico il 29 e Rotondella il 4 gennaio), quindi a Massa Martana, in provincia di Perugia, città candidata a Capitale della Cultura 2026, come Lucera, dove è prevista l’11 dicembre l’esibizione nel Carcere alle 17, e poi in Cattedrale il giorno 28.

Oltre a diverse tappe in Umbria, il gruppo sarà in Calabria (Cetraro il 15 dicembre e Carlopoli il giorno seguente), in Molise (Capracotta e Campitello Matese il 6 gennaio), in Abruzzo (Gioia De Marsi il 2 gennaio), per poi coprire molti centri pugliesi (Ceglie Messapica il 17 dicembre, Barletta il 20, Canosa il 21, Gallipoli il 22, Trani il 26). Il giorno di Natale doppio concerto, la mattina nel Foggiano, a Roseto Valfortore, e la sera a Montefalcone nel Beneventano.

Tante le date in Capitanata: Cerignola (18 e 24 dicembre), San Severo (il 19), Sant’Agata e Casalvecchio di Puglia (il 23), Volturino (il 29), Candela (il 26), Pietramontecorvino (il 28), Casalnuovo Monterotaro e Carlantino (il 30). Si prosegue il 1° gennaio con Castelnuovo della Daunia e Troia, per chiudere il 7 a Rocchetta Sant’Antonio.



Gospel Italian Singers è una produzione di punta, insieme alla Melos Orchestra, della Strumenti e Figure di Lucera, e nel 2022, con la special guest internazionale Claudia Marss, ha registrato un record di 47 concerti in 30 giorni sull’intero territorio nazionale.



“C’è tanta voglia di ascoltare del gospel con ritmi contemporanei e brani della tradizione – dichiara Francesco Finizio - e quello che noi proponiamo, con ospiti artisti di fama internazionale, è un genere amatissimo, che scalda i cuori e riempie le piazze, perché di fondo c’è la spiritualità che unisce gli animi nei giorni di festa e crea quell’atmosfera unica del Natale”.

