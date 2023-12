Il gospel nel carcere di lucera

“Liberate la Musica! Ponte per abbattere le barriere”: il Gospel al Carcere di Lucera. Il gruppo Gospel Italian Singers si è esibito lunedì pomeriggio per i detenuti. Il concerto è stato organizzato dall’Associazione Strumenti e Figure, in collaborazione con la Casa Circondariale di Lucera.

L’iniziativa è stata voluta fortemente dall’associazione lucerina, che gode del sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia, sezione Economia della Cultura, per testimoniare la propria vicinanza nei confronti delle persone detenute: un concerto come ponte che supera qualsiasi tipo di barriera, compresa quella sociale.

Il presupposto è infatti che il Carcere non deve essere visto come una zona periferica della città, bensì come un luogo dove le persone che hanno sbagliato possono avere la possibilità di crescere dal punto di vista umano e arricchirsi di bellezza. E quale miglior ponte, se non la musica, per poter raggiungere qualsiasi periferia della società?