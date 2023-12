La protesta dell'Itet nel tutti contro tutti

La questione del dimensionato scolastico a Lucera si è trasformata in una battaglia di tutti contro tutti, ciascuno con il suo ruolo in quella che sembra ormai più una contesa personale che una reale gestione di una vicenda tutta didattica ed educativa.

Da dentro si intravedono fin troppi interessi economici, politici e perfino elettorali, anche se ancora non visibili a tutti. Qualcuno si manifesterà nel giro di pochi giorni, per altri sarà necessario attendere settimane o mesi, ma al momento sono tutti mascherati dietro la legittima esigenza di mantenere la totalità degli istituti cittadini, e quindi scongiurare la soppressione di un’autonomia, così come prospettato alla Regione Puglia che deve dire entro Natale una parola definitiva.

A Bari qualche giorno fa, alla prima seduta del tavolo tra tecnici e sindacati, da cui deve uscire la proposta definitiva che poi dovrà essere approvata dalla Giunta Emiliano, è stato subito deciso di riaggiornarsi a nuove date, perché ogni decisione verrà affidata a specifiche conferenze di servizi da tenere con i singoli enti provinciali, con l’obiettivo di “razionalizzare il peso del dimensionamento anche sul secondo ciclo laddove oltre la soglia dei 1.200 alunni l’organico del personale Ata è garantito”.

Questo aspetto piuttosto inedito chiama praticamente in causa pure la situazione dell’Itet “Vittorio Emanuele III” che si sta opponendo all’attuazione di quella specie di soluzione alternativa che è sul tavolo del Comune, senza che però sia stata formalizzata in un atto pubblico, ipotizzato a Palazzo Mozzagrugno ma solo in via teorica, anche perché la spaccatura nella maggioranza sul tema è ormai evidente. Da un lato c’è il sindaco Giuseppe Pitta che ha come primo sostenitore il presidente della Commissione, Antonio Dell’Aquila da sempre impegnato nel settore della formazione, e dall’altra c’è l’assessore all’Istruzione Maria Barbaro.

La posizione dell’istituto di Viale Dante è stata esplicitata ancora meglio due giorni fa dalla dirigente Laura Flagella, a seguito di un suo personale incontro con l'assessore regionale all'istruzione Sebastiano Leo.

“Abbiamo ravvisato sempre più forti pressioni affinché il Comune di Lucera offra alla Regione una proposta sacrificale ‘alternativa’, chiamando direttamente in causa la storica istituzione – ha dichiarato - che con sincero orgoglio dirigo da tre anni. Ho voluto incontrare personalmente l’assessore, al fine di portare alla sua attenzione le motivazioni per le quali riteniamo inammissibile venga proposto, senza alcun reale vantaggio in ottica futura per la comunità lucerina, lo ‘scambio’ prospettato. Esattamente di questo si tratta: scambiare l’autonomia della 'Bozzini-Fasani' con quella dell’Itet e non certo perché il prossimo anno ci sarebbe, a priori, una nuova perdita di autonomia nella città di Lucera come mi è stato confermato a Bari. Vale la pena di rammentare che l’alternativa, di cui asetticamente ed opportunisticamente si parla, si incarni, in realtà, in studentesse e studenti, personale docente e Ata, famiglie che non esiteranno a manifestare a gran voce tutto il proprio dissenso per quanto sta avvenendo. Auspico, inoltre, che gli amministratori, in piena coscienza, non intraprendano alcun dietro front rispetto a quanto già deliberato”.

E in effetti ieri mattina docenti e alunni, questi ultimi formalmente assenti dalle lezioni, sono partiti dalla scuola per portare la protesta fin sotto il palazzo del Comune e poi addirittura sotto casa del sindaco che non ha affatto gradito la "deviazione" del corteo in cui è stato manifestato il timore che venga approvata proprio l’annunciata delibera di cambio di indicazione precedente, sebbene Pitta abbia mostrato chiaramente la sua intenzione di non voler decidere ed esprimere una posizione univoca, annunciando solo ricorsi giudiziari, ritenendo che nulla si debba toccare sul territorio cittadino già penalizzato in altre occasioni.

Da Viale Dante hanno fatto sapere che i ragazzi hanno “deciso volontariamente di portare in piazza quanto sta accadendo, onde evitare un danneggiamento d’immagine per il proprio istituto, alla vigilia dei suoi cento anni di fondazione. L’intento era quello di offrire supporto all’azione finora intrapresa nelle sedi ufficiali dal sindaco”.

Riccardo Zingaro