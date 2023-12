Cambio di comando per il Reggimento Trieste

Nell’ambito dell’Operazione “Strade Sicure”, stamattina il 21° Reggimento artiglieria terrestre “Trieste” ha ceduto il comando del Raggruppamento “Calabria” al 9° Reggimento fanteria “Bari”. La cerimonia si è tenuta alla caserma Pepe-Bettoja di Catanzaro, sede del Comando Militare Esercito Calabria, dove il colonnello Virginio Cameli lasciato il comando al pari grado Mattia Scirocco. Dislocati in diverse città della Calabria, i militari della Brigata Meccanizzata “Pinerolo” hanno operato vigilando infrastrutture sensibili e fermando i responsabili delle diverse tipologie di reato riscontrate. Nel corso dell’ultimo semestre gli uomini e le donne dell’Esercito hanno identificato 49.528 persone e controllato 23.466 veicoli. Questi controlli hanno permesso di implementare il livello di sicurezza locale e di rafforzare la collaborazione tra le istituzioni pubbliche. Il generale di Divisione Claudio Minghetti , comandante delle forze operative Sud, si è complimentato con Cameli per i risultati conseguiti ed ha augurato buon lavoro a Scirocco, sottolineando che le donne e gli uomini impiegati nell’operazione potranno contare sempre sul supporto e sul sostegno del Comando Sud.

Il Reggimento Trieste da aprile figura tra i cittadini onorari di Lucera, come segno di riconoscenza per la vicinanza accordata alla popolazione. Specie durante il periodo pandemico, quando il personale è intervenuto velocemente per assicurare le strutture a supporto dei controlli Covid, montando le tende al palasport e il box in piazzale Papa per l'effettuazione dei tamponi.

r.z.