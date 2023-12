Due progetti sportivi ‘inclusivi’

Lo sport come strumento di prevenzione, inclusione sociale e crescita, non solo personale ma anche del territorio. È l’ambizioso obiettivo di “All you can… sport” e “Tutti per uno, una racchetta per tutti” che si sono aggiudicati il finanziamento Sport di tutti - Inclusione, realizzato da Sport e Salute in collaborazione con il Dipartimento per lo Sport.

I due progetti prenderanno il via a metà gennaio 2024 e dureranno due anni, promuovendo attraverso la pratica sportiva gratuita un percorso di sostegno e un’opportunità di recupero per soggetti fragili, a rischio di devianza e di emarginazione.

“Si tratta di un modello d’intervento sportivo e sociale che mira ad abbattere tutte le barriere di accesso allo sport e declina concretamente il principio del diritto allo sport per le persone e nelle comunità - ha spiegato il coordinatore regionale di Sport e Salute, Francesco Toscano – e sono contento che Foggia abbia risposto ai bandi, in Puglia sono stati finanziati ben 14 progetti di inclusione, a dimostrazione che in questo settore non siamo fanalino di coda ma ci piazziamo ai primi posti». La Puglia, infatti, insieme a Campania, Lombardia e Sicilia, è tra le regioni con maggior numero di iniziative ammesse al finanziamento.

Ad illustrare i progetti sono stati Floriana De Vivo, responsabile dell’Associazione Elpìs e vice presidente del Comitato Paralimpico Puglia, e Gianni Finizio, referente della Polisportiva Opera San Giuseppe.

Entrambi mirano a creare e divulgare l’inclusione sportiva, il rispetto e la conoscenza della diversità sia motoria che conoscitiva, ma anche ad utilizzare lo sport per costruire una rete e delle relazioni ricche di significato tra le principali agenzie educative del territorio.

“Tutti per uno, una racchetta per tutti” è promosso da Elpìs si concentra su tre discipline come tennis tavolo, badminton e padel. Sono previsti anche appuntamenti collaterali lungo il periodo di attuazione di 50 settimane effettive, ambiente, artigianato e laboratori. I destinatari sono 104 ragazzi tra gli 11 e i 24 anni, provenienti da famiglie in condizioni di disagio economico, extracomunitari residenti e domiciliati nel territorio, ragazzi con disabilità. Accanto agli istruttori è prevista la presenza di un educatore per favorire le relazioni intra ed extra familiari e migliorare la cultura dell’integrazione e della solidarietà. Partner del progetto sono: Comune di Lucera, Diversabili, Paidos, parrocchia Cristo Re, Padel Dream, Istituto comprensivo Manzoni-Radice, Itet Vittorio Emanuele III.

“All you can… sport” coinvolgerà 111 ragazzi, tra i 5 e i 17 anni, nella pratica di cinque tipologie di attività sportive come scherma, scherma paralimpica, tiro con l’arco, calcio a 7, atletica leggera. Anche in questo caso sono previste attività aggiuntive come cinema, rievocazioni storiche, sostegno scolastico e laboratori. Partner del progetto sono: Running Academy, i tre istituti comprensivi cittadini, 5 Porte Storiche, SPQL Gruppo Storico, A Cuperte de Natale, Strumenti e Figure, Murialdomani, parrocchia Cristo Re, Diversabili e Paidos.

