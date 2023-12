Il Manzoni-Radice a passo di danza

“Nei cerchi delle danze popolari ci si tiene tutti per mano e si cambia spesso partner; anche quelli più timidi o impacciati vengono prima o poi coinvolti dalla contagiosa allegria che si sprigiona sia durante i laboratori che nelle manifestazioni finali, lasciando segni indelebili che vanno a depositarsi nella memoria corporea di ognuno. Segni che torneranno a galla nei momenti di difficoltà e potranno aiutarli a superarle”.

Lo spiega così, Francesco Marino, presidente di Carovana Folkart, anche psicomotricista e istruttore di danze popolari, il successo delle attività degli ultimi mesi a Lucera, in particolare all’istituto comprensivo Manzoni-Radice dove danzano tutti: alunni, genitori e insegnanti. Una dimostrazione pratica la si avrà giovedì mattina al palasport, perché tutta la comunità scolastica si ritroverà per un happening generato dal laboratorio folk Danzarìa Erasmus già avviato dall’associazione Carovana Folkart nell’ambito del Tour de Folk, patrocinato dal Teatro Pubblico Pugliese.

Secondo i promotori, “il seme delle ‘danze etniche’ è germogliato alla grande in particolare nel settore della scuola primaria, grazie all’adozione favorita dalla dirigente, Maria Concetta Bianco, e alla responsabile del plesso di Piazza Di Vagno, Anna Fratta”.

In effetti questa iniziativa è stata inserita anche tra quelle da realizzare negli scambi didattici e culturali che la scuola sta tenendo con alunni di altre realtà provenienti da Francia, Turchia, Polonia e Romania. Per cinque settimane di fila, nei mesi di novembre e dicembre, sono stati coinvolti circa un centinaio di bambini frequentanti le quarte classi, con il coinvolgimento di tutte le docenti della interclasse, coordinata dall’insegnante Antonietta Colelli. Oltre a danzare insieme ai loro alunni, hanno costituito un gruppo a sé, imparando anche loro alcune danze popolari, compreso il docente di educazione motoria, Gianfranco Pagliarulo, che ha “ceduto” alcune delle ore didattiche affinché il laboratorio potesse svolgersi nel migliore dei modi.

E quindi saranno mostrate ed eseguite contemporaneamente 14 danze popolari apprese durante il laboratorio, più altre 5 individuali di ciascuna classe. Sono in programma anche i balli imparati dagli insegnanti, tra cui la quadriglia con cui si coinvolgeranno anche i genitori. Il gran finale, invece, sarà caratterizzato da danze di animazione di facile apprendimento ed esecuzione, durante le quali scenderanno in pista tutti gli oltre 500 alunni attesi all’appuntamento, compresi quelli della secondaria di primo grado che non saranno semplici spettatori ma scenderanno in pista per alcuni momenti di coinvolgimento personale.

Per Carovana Folkart si tratta di esperienze già collaudate durante i raduni regionali “Danzarìa” che da oltre 20 anni organizza in Puglia, ed in particolare in provincia di Foggia, itinerando in varie località soprattutto dei Monti dauni, ed è stato già annunciato il suo coinvolgimento per ospitare il prossimo raduno regionale di gruppi folk scolastici Danzarìa a maggio dell’anno prossimo.

“Il patrimonio immateriale coreutico musicale delle tradizioni popolari multietniche, in quanto danzato direttamente dai partecipanti, diventa un efficace strumento per conoscere altri popoli e per socializzare in occasione dei previsti scambi Erasmus organizzati dalla scuola – hanno fatto sapere gli organizzatori – e tutto questo si inserisce nella attività di rinforzo del rapporto scuola–famiglie–quartiere. La danza sviluppa le capacità relazionali ed espressive dei partecipanti, abbatte i muri e costruisce ponti verso gli altri, nello stesso tempo contrastando la povertà educativa ed emozionale, anticamera del disagio esistenziale giovanile, spesso fonte di emarginazione e devianze sociali”.

r.z.