Nuova Capitale Italiana della Gentilezza

E’ avvenuto a Novara con cerimonia ufficiale il passaggio di consegne della Capitale Italiana della Gentilezza. La città piemontese ha tenuto il titolo in questo 2023, mentre dal 1° gennaio prossimo toccherà a un duplice territorio: San Severo assieme ad altri 14 centri di Capitanata, oltre a un gruppo di Comuni della zona vesuviana. Per la provincia di Foggia ne fanno parte i Comuni di Apricena, Casalnuovo, Casalvecchio, Castelnuovo, Chieuti, Lesina, San Marco la Catola, San Paolo di Civitate, San Severo, San Nicandro, Torremaggiore e Troia. Dall’altra parte ci sono Torre Annunziata, Sant’Antonio Abate, Boscotrecase, Poggiomarino, Pompei, Striano, Terzigno e Trecase. A condurre materialmente le attività saranno le Associazioni “Don Pietro Ottena” di Torre Annunziata e “Gentilezza è Cultura” di San Severo, rispettivamente rappresentate da Anna Vitiello e Arcangela De Vivo. Il progetto nazionale è un’iniziativa dell’Associazione Culturale Cor et Amor di di Lissolo, in provincia di Torino, che otto anni fa ha avviato un percorso che sta lentamente contagiando altre zone del Paese, con l’obiettivo dichiarato di raggiungere lo scopo entro il 21 marzo 2036. Tutto porta ad accrescere la coesione sociale e il benessere della comunità, mettendo al centro bambini, ragazzi, famiglie e persone fragili, attraverso i cosiddetti “Costruttori di Gentilezza”, cioè assessori, docenti, imprenditori e volontari. Ogni Amministrazione ha al suo interno un apposito “assessore alla Gentilezza”, con il compito di favorire e diffondere una vera e propria strategia che prevede un nuovo modo di concepire i rapporti umani e gli atteggiamenti tra persone, secondo quanto indicato dalla sede nazionale che è proprio in Piemonte, ma con articolazioni sempre più diffuse nel Paese. Esiste già anche un inno, scritto e composto da Paolo Curatolo.

“Costruire la gentilezza non solo arricchisce le nostre vite – ha dichiarato il sindaco di San Severo, Francesco Miglio - ma ha anche un impatto positivo sulla società. Favorisce la costruzione di relazioni solide e proficue, promuove l’inclusione e incoraggia un clima di collaborazione e fiducia reciproca. La gentilezza può diffondersi come un contagio, influenzando positivamente coloro che entrano in contatto con essa e contribuendo a un mondo più felice e armonioso. Nella nostra città sono già tante le iniziative attuate, e molte altre sono in cantiere, in vista della prima edizione del festival della Gentilezza”.

Lucera non fa parte di questo network, e solo qualche settimana fa è stata assegnata la delega alla Gentilezza, con la designazione della consigliera comunale Mariangela Battista.

