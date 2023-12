Nuovo centro faunistico a Roseto

Con l’approvazione della convenzione tra la Regione Puglia e il Comune di Roseto Valfortore avvenuta in questi giorni, viene dato il via libera alla nascita di un nuovo "Centro territoriale di prima accoglienza della fauna selvatica omeoterma in Provincia di Foggia", punto di riferimento per l’intera Capitanata che ne è sprovvisto. Il presidio avrà l’obiettivo primario di curare e recuperare gli animali trovati feriti o in difficoltà, per poi restituirli alla libertà.

Sarà allocato al Villaggio Primavera, uno dei cinque complessi turistici (insieme a quelli di Volturino, Volturara, Castelnuovo e Carlantino) che fanno parte del progetto “Primavera” avviato nel 1998 dalla Comunità dei Monti Dauni Settentrionali e finanziato con la Legge 64/1986, composto da mini-alloggi e servizi comuni (camper service, bar, sala ristoro, campi da tennis e calcetto, etc.) e ciascuno con circa 50 posti letto.

L’area costituita dalle strutture e pertinenze, con la presenza di immobili in buono stato manutentivo, è risultata essere il luogo ideale per realizzare una struttura direttamente connessa con la gestione della fauna, con particolare riferimento a specie di importanza conservazionistica e venatoria.

Sono quindi previsti interventi manutentivi e di adeguamento, con la realizzazione di strutture mobili e fisse (voliere, recinti, etc.), inserimento di attrezzature e materiali, e la conduzione di attività di cura, riabilitazione e rilascio, tramite operatori specializzati.