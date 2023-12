Riaperta la galleria Passo del Lupo

Promessa mantenuta ma senza alcun anticipo sulla data prefissata da Anas che ieri mattina, dopo oltre 100 giorni di chiusura, ha riaperto la galleria “Passo del lupo”, sulla Strada Statale 17. Il traforo era interdetto dal 5 settembre scorso, a causa della seconda sessione di interventi di riqualificazione e messa in sicurezza, consistenti soprattutto nella installazione delle centine metalliche sul soffitto.

Sono stati mesi di disagi, difficoltà e proteste per le popolazioni locali delle comunità locali a cavallo dei confine tra Puglia e Molise, perché la gestione del traffico non ha trovato alternative al passaggio per le strade provinciali limitrofe, con evidenti allungamenti dei tempi di percorrenza e restrizioni per i mezzi pesanti, e quindi con gravi risvolti sull'economia di un territorio molto più ampio di quello che possa sembrare.

Il tratto compreso tra il km 4,330 ed il km 11,100 sarà richiuso il prossimo 22 marzo, praticamente a dieci giorni dalla Pasqua, senza ancora l'indicazione di una data di stop a cantiere.

r.z.