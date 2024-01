Lello Vecchiarino e il tempo mancato

A distanza di quasi una settimana, ancora non riusciamo a esprimere parole sufficienti per descrivere la figura di Lello Vecchiarino che invece le parole le maneggiava con la grazia di un artista. E infatti ne possiamo “salvare” solo due, che poi non sono nostre, ma sue: “Jate annanze...”.

Nei suoi scritti (e anche nelle chiacchierate) amava perdersi tra concetti e locuzioni che gli consentivano di riprodurre scenari senza utilizzare alcuna immagine visiva, ma solo lettere e frasi che erano pennellate di vivacità, arguzia e capacità di lettura dell’animo umano e delle situazioni che scaturivano dalle svariate attività nella giostra quotidiana della vita.

Era un giornalista prestato alla scrittura, e viceversa. Perché in tutta la sua vita professionale una storia o una notizia erano al centro dei suoi pensieri, e quando ne aveva una in mano cambiava il suo modo di agire e di parlare, perfino il linguaggio del corpo o il tono della voce mutava, e si placava solo dopo averla messa a disposizione dei lettori. Nella sua lunga esperienza nella carta stampata (Avanti, Europeo, Gazzetta del Mezzogiorno dove ha creato la redazione foggiana allevando una nidiata di firme che hanno poi saputo camminare con onore lungo le strade della Capitanata e non solo) di lettori ne ha avuti tantissimi, e dopo il suo pensionamento ha continuato ad appassionare chi lo ha seguito sulla sua pagina Facebook personale, nella quale aveva trovato una dimensione comunicativa adeguata, anche perché in grado di interagire subito con gli interlocutori che condivano le sue argomentazioni soprattutto su politica e cronaca, ma anche trovando modo di raccontare vicende sconosciute ai più, appassionando tutti dopo aver indagato, scavato e scoperto retroscena “inconfessabili”, giusto per usare un termine a lui caro. Lello Vecchiarino era così, era questo: più qualcuno voleva tenere nascosta una cosa, più lui avrebbe fatto in modo di rivelarla.

E quanti rimpianti emergono nella mente, a voler ricordare le intenzioni editoriali confidate a chi scrive, avrebbe voluto mettere tutto nell’ennesimo libro in cui raccontare finalmente cosa sia stata Lucera in alcuni passaggi della sua storia degli ultimi decenni, sufficientemente vicini per smontare presunte aure leggendarie di personaggi che godono ancora di una certa mitologia culturale e politica. Qualcosa lo aveva anticipato in interventi delle scorse settimane su Facebook, e quante malefatte aveva ancora intenzione di divulgare, quanti progetti editoriali aveva in mente. Non ha fatto in tempo, così come non ha fatto in tempo a riordinare del tutto le sue carte, uniche e scottanti, che già gli sono valse la trattazione di tragedie nazionali o la descrizione di personaggi universali come Padre Pio, del quale era uno dei maggiori conoscitori viventi, al netto della cialtroneria di certi sedicenti studiosi e/o devoti. Non ha fatto in tempo a completare un paio di opere che ora sono custodite nel suo laptop ma che certamente la famiglia riuscirà a gestire in maniera adeguata, così come lo stesso archivio.

A noi resteranno svariati insegnamenti e consigli di uno che in realtà è stato maestro per molti, assieme a tante informazioni condivise (memorabile l'inchiesta a quattro mani sulla legionella al Convitto!), ma pure quanti libri scambiati, quanti “promessi” e purtroppo non più ricevuti. Pure noi non abbiamo fatto in tempo a salutarlo come avrebbe doverosamente meritato, circostanza paradossale se si considerano le conversazioni lunghissime, dal vivo e al telefono, che avevamo da tempo immemorabile. Mai avremmo pensato che il veloce scambio di auguri nel giorno di Natale sarebbe stata l’ultima comunicazione, ma resta forse il simbolo migliore della rinascita al cielo di una persona e di un professionista che Lucera difficilmente potrà mettere per decenni sullo stesso piano di chiunque altro.

Riccardo Zingaro ed Enza Gagliardi

Oggi pomeriggio la salma di Lello Vecchiarino sosterà nella chiesa di San Pasquale per una benedizione fissata alle 16, prima della tumulazione nel cimitero di Lucera.