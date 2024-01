Gran finale di anno per Ryan Di Munno

Il piccolo Ryan Di Munno continua a fare letteralmente strada nel mondo dei kart, correndo nel campionato campano che ha chiuso in bellezza con una nuova vittoria a Castel Volturno nella competizione Mini. In realtà nel 2023 ne ha ottenuti diversi di successi, pur non facendo classifica, visto che gareggia come ospite in una regione limitrofa, non essendoci in Puglia una manifestazione equivalente.