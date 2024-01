Il Pue di Via Montesanto finisce al Tar

Brusco stop, anche se abbastanza annunciato, al Piano Urbanistico Esecutivo, approvato quattro mesi fa dal Comune di Lucera nel triangolo tra Via Montesanto, Via Montello e Viale Ferrovia. Tutto il procedimento finirà alla valutazione del Tar Puglia, invocato da Penny Market che ha un proprio punto vendita a poche decine di metri dal luogo individuato dal Pue, e insieme alla Repros che è proprietaria dell’edificio realizzato poco più di quattro anni fa (entrambi con sede legale a Cernusco sul Naviglio).

La motivazione che sottende al ricorso è dichiaratamente quella di temere “gravissime conseguenze sulle proprie attività e prospettive di consolidamento e sviluppo nell’ambito in questione a Lucera”, e quindi chiedono l’annullamento dopo aver contestato una serie di situazioni ritenute illegittime, a partire dalla mancata acquisizione degli atti richiesti all’ente in almeno due occasioni.

La proposta della famiglia Fortunato si conferma quindi travagliata, visto che per il suo procedimento politico-amministrativo sono stati necessari diversi mesi per far passare la previsione di insediamenti residenziali e un’attività commerciale. Il percorso era arrivato alla fase più operativa, sebbene i permessi a costruire non siano stati ancora rilasciati, specie per la struttura di medie dimensioni che avrebbe dovuto ospitare un importante marchio della grande distribuzione, probabilmente Eurospin.

Lo strumento del Pue viene espressamente previsto dal Piano Urbanistico Generale di cui la città è dotata dal 2016, con l’obiettivo di riqualificare porzioni di terreno nei quali i detentori privati possono trovare accordi interni (almeno per il 51% dei suoli interessati) per realizzare nuovi fabbricati, all’interno dei cosiddetti “comparti” individuati all’origine. Il primo Pue in ordine di tempo risale ormai al 2018 ed è addirittura in via di completamento in Via Grieco, nei pressi dell'anfiteatro romano e a ridosso del centro storico, a opera della famiglia Maffia. E dopo questo di Via Montesanto ne sono seguiti anche altri che però devono ancora termine il percorso burocratico. Nel caso della famiglia Fortunato, i due ricorrenti ritengono anzitutto che i proponenti non dispongano dei titoli per poter operare, perché sarebbe in discussione la reale disponibilità dei suoli concessa da altri proprietari nelle immediate vicinanze, per un totale dichiarato di 53,29% dell’area considerata.

“Quello che emerge è una situazione alquanto confusa e cangiante – hanno scritto i ricorrenti – perché prima la FM si dichiara titolare di contratti già sottoscritti ovvero di un ‘accordo’, altrove viene indicata come promissaria mutuataria ovvero destinataria di una procura speciale. E come se non bastasse, di ciò non vi è alcuna traccia nella documentazione a cui abbiamo potuto accedere. Alla fine, non viene accertata né l’avvenuta costituzione di un consorzio tra i proprietari di almeno il 51% della superficie catastale, né che la FM sia proprietaria dell’idonea superficie”.

Su questo aspetto erano già state sollevate perplessità in Consiglio comunale da parte di alcuni membri della minoranza, ma respinte dall’Amministrazione Pitta sulla base del rigetto di tutte le osservazioni da parte dell’allora dirigente comunale competente, Pietro Savoia.

Tuttavia è realistico pensare che la vera battaglia si giocherà sulla asserita violazione di diverse norme tecniche di attuazione in chiave urbanistica, a proposito di una iniziativa che Palazzo Mozzagrugno aveva avallato per una zona da far diventare una sorta di asse attrezzato commerciale a completamento delle attività già esistenti e della vicina area mercatale, e prevedendo inoltre idonee ricuciture urbanistiche con gli edifici esistenti.

Il pool di avvocati arriva però perfino a ipotizzare una valutazione di carattere costituzionale, nella parte in cui quel famoso quorum del 51% previsto dalla legge regionale del 2001 è decisamente più basso rispetto a quanto indica una norma nazionale del 1942 che relativamente ai comparti prevede un accordo minimo al 75% dei suoli.

E poi ci sono tre questioni procedimentali. Nel ricorso viene anche evocato un aspetto stesso del Pug di Lucera che prevede una verifica ogni cinque anni di competenza del Consiglio comunale sulle stesse previsioni del Piano risalente a novembre 2016 e per il quale non risultano adempimenti specifici dallo stesso mese del 2021, per cui secondo i ricorrenti questa circostanza comporterebbe “la decadenza delle relative previsioni programmatiche o comunque in assenza di essa le previsioni non sono più attuali e le proposte non più procedibili”.

A questo si aggiunge la invocata correlazione con gli enti sovraordinati, eventualmente da coinvolgere nella Valutazione Ambientale Strategica che il Comune di Lucera ha deciso a priori di escludere la verifica di assoggettabilità, provocando la contestazione dei ricorrenti che invece ritengono sia dovuta nel caso specifico, poiché questa “avrebbe comportato certamente considerazioni e rilievi di particolare pertinenza per un’operazione così articolata e rilevante per lo sviluppo di questa ampia porzione di suolo, e per le strette relazioni con le zone immediatamente circostanti”.

Infine, viene contestata la decisione di “convalidare” una delibera di Giunta del 2020 (quella in cui l’esecutivo di Antonio Tutolo suddivise l’area in due sub comparti) con un’altra dell’attuale governo di Giuseppe Pitta e risalente al 2022.

“Questo passaggio avviene dopo la proposta di FM che è di gennaio 2021 – è la tesi degli avvocati – e quindi con l’iter per l’approvazione già avviato, presupponendo la validità della prima delibera che tuttavia all’epoca evidentemente non vi era. E del resto una convalida interviene in presenza di un provvedimento illegittimo e come tale annullabile, del quale però si intendevano confermare gli effetti, pur essendo illegittimi per lo stesso Comune, peraltro per una questione di competenza del Consiglio”.

Ma ci sono anche aspetti prettamente commerciali, sollevati in fase di controdeduzioni da parte di Pasquale Di Matto, ex funzionario del Comune di Lucera proprio del settore specifico e che ha evidenziato l’assenza a Lucera di un Piano del Commercio, circostanza ripresa dai legali di Penny e Repros che invocano una adeguata regolamentazione nell’ambito del contesto circostante.

“Siamo in presenza di atti elusivi e comunque privi di un’idonea istruttoria e motivazione – è la doglianza - risultando solo apparentemente conformi alla normativa anche in materia di disciplina del commercio”.

A questo punto, i tempi di eventuale attuazione rischiano di allungarsi sensibilmente, per un annunciato investimento di circa 20 milioni di euro, su una superficie di 25.879 metri quadri, su cui sono previste urbanizzazioni primarie per circa un milione di euro a carico del proponente e l’abitabilità di 259 persone.

Riccardo Zingaro