La Sveva vuole rimanere nel palasport

La Sveva Pallacanestro Lucera non vuole uscire dal palasport, così come invece imposto dal Comune che prima di Natale aveva emanato un’ordinanza di sgombero immediato per morosità. La società sportiva dilettantistica si è rivolta al Tar Puglia che ha emesso un decreto “inaudita altera parte” con il quale ha sospeso l’efficacia del provvedimento del dirigente comunale al Patrimonio, Raffaele Cardillo, almeno fino al 31 gennaio prossimo quando la causa andrà in discussione. Il sodalizio ritiene di non dover adempire per ragioni amministrative e anche strettamente sportive, perché sta disputando il suo primo campionato di serie B interregionale, arrivato alla quarta giornata di ritorno, e non avrebbe al momento un’alternativa valida per giocare gli incontri casalinghi, oltre che per allenarsi durante la settimana.

La posizione della società rappresentata da Luca Maglia è stata esplicitata da un comunicato nel quale viene evidenziato l’atteggiamento dell’Amministrazione comunale che da parte sua ha impiegato 14 giorni per notificare il documento alla controparte. "Il movimento cestistico locale, a fronte di risultati di indiscutibile prestigio, si è visto bistrattato e mortificato senza alcuna reale motivazione”, ritenendo il proprio progetto “serio, solido e più che mai ambizioso. Ma le grandi aspettative di avanzamento della squadra e l’entusiasmo che accende gli animi di migliaia di tifosi, lucerini e non, specie dei più piccoli – prosegue la nota - non meritavano un’azione tanto violenta quanto ingiustificata da parte del Comune che all’esito di una totale chiusura al confronto e al dialogo, anziché farsi promotore di un dialogo costruttivo nei confronti di una realtà sportiva dalle grandi prospettive, ha inteso insorgere unilateralmente, senza preavviso, nel pieno della competizione, con un’azione di forza che mina deliberatamente la stabilità, gli equilibri e la stessa compattezza della compagine, e che umilia l’intero movimento del basket e il mondo dello sport tutto. La Sveva Pallacanestro ha occupato il palazzetto legittimamente, in virtù della consegna e della immissione nel possesso da parte dello stesso ente che, per ragioni che ancora non si comprendono, non ha più dato luogo alla contrattualizzazione del rapporto, restando sordo e inerte rispetto alle continue e formali richieste di stipula del contratto di affitto da parte della società. Non c’era nessuno a rispondere alle continue istanze con le quali la società chiedeva un contraddittorio per regolare la propria posizione. E di fronte alla reiterata e ingiustificata sordità, la Sveva è stata costretta a piegarsi alla sua inerzia e a presentare formale istanza di rateizzazione delle somme quantificate dal Comune. L’istanza è stata protocollata in data 21 dicembre 2023, ma prim’ancora che l’ente si pronunciasse, ossia lo stesso giorno, il dirigente è insorto con un provvedimento violento, ingiustificato e perentorio, e che non fa che minare le sorti di un’intera compagine, di una bella storia di sport e di successi. La Sveva Pallacanestro ha il diritto di gridare all’ingiustizia e ha il dovere di non prestare acquiescenza ad un atto palesemente abnorme, illogico, manifestamente ingiusto, ledendo brutalmente e indebitamente l’onore e la reputazione di tutti. Se delle considerazioni vanno fatte – conclude il comunicato - queste attengono all’incapacità del Comune di Lucera, quale amministrazione pubblica, di porsi in rapporto di cooperazione, dialogo e collaborazione con il privato, secondo le regole della buona fede e della correttezza, perché il cittadino che entra in rapporto con la pubblica amministrazione deve essere ascoltato, e ha una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni di determinazioni (qualunque esse siano) che non possono e non devono intervenire su base unilaterale e a danno dei tanti interessi e diritti in gioco”.

Nella conferenza stampa di ieri sera, il sindaco Giuseppe Pitta si è comunque riservato di valutare le espressioni utilizzate dal sodalizio nella sua comunicazione, sulla base di un assunto già manifestato in occasione della querela alla consigliera Francesca Niro, quando ebbe a dire che la sua iniziativa era dettata dal fatto di “non poter consentire che si metta in discussione la professionalità e l’onestà degli uffici”.

Nella stessa occasione, Pitta ha pure ammesso di aver preso parte a un incontro con il rappresentante della Sveva, tenutosi al Comune a fine settembre, due giorni prima dell’inizio del campionato, proprio sul tema della debitoria della quale era quindi già a conoscenza, e che sarebbe stato “risolto” nella circostanza con un versamento di 5 mila euro. Lo stesso Pitta ha pure puntualizzato che a proposito della rateizzazione del pregresso da corrispondere all’ente, la procedura non sarebbe definita, poiché mancherebbe la stipula di una fideiussione da parte della società e richiesta appositamente dal settore Patrimonio.

r.z.