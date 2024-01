Svolta sui contatori idrici dei condomini

L’Autorità Idrica Pugliese, di concerto con l’ente gestore Acquedotto pugliese, ha lanciato una campagna per inserire contatori per ogni unità immobiliare dei condomìni. L’operazione si chiama “singolarizzare”, con l’intento di favorire risparmio, consapevolezza, trasparenza.

A Bari ritengono che la gestione delle utenze idriche condominiali, se non affrontata correttamente, può causare una serie di problemi, dalla suddivisione in egual misura dei consumi tra i comproprietari, allo scarico delle morosità di uno su tutti. Per arginarli, viene incoraggiata l’installazione di misuratori di ultima generazione e in telelettura, per ogni unità abitativa interna.

Il direttore generale Cosimo Ingrosso ha dichiarato: “Con la ‘singolarizzazione’ dei contatori si produrranno molti e significativi vantaggi: anzitutto, la razionalizzazione dei consumi, in virtù della consapevolezza dei consumi effettivi; poi, l’equità della ripartizione dei costi, abbattendo le ricadute della cosiddetta morosità volontaria sugli utenti in regola con i pagamenti; una maggiore trasparenza in termini di consumi e costi effettivamente sostenuti; infine, la garanzia che per le utenze residenti siano applicati scaglioni di consumo pro capite attraverso la tariffazione del consumo per singolo nucleo familiare. Non vanno trascurati gli incentivi previsti per coloro che aderiranno ai nostri programmi”.

Per raggiungere gli obiettivi di una disalimentazione selettiva nei condomìni o la “singolarizzazione” attraverso la trasformazione delle utenze condominiali in utenze singole, Autorità Idrica Pugliese ha previsto due distinte misure:

- il “Regolamento per la trasformazione delle utenze idriche condominiali in utenze singole” consultabile sul sito www.autoritaidrica.puglia.it. La documentazione necessaria per la richiesta (modulo “Mod. di Autorizzazione separazione impianto”) e la stipula dei nuovi contratti può essere scaricata dal sito www.aqp.it, richiesta telefonicamente al call center al numero 800.085.853 (gratuito da rete fissa) oppure recandosi presso gli uffici al pubblico di Aqp dislocati sul territorio;

- la Realizzazione impianto multiplo su derivazione già esistente che prevede la trasformazione dell’impianto di allacciamento esistente intestato ad una utenza multipla/condominiale, in un impianto dotato di tanti contatori quante sono le unità immobiliari sottese all’utenza condominiale che vorranno singolarizzarsi. Le modalità e i costi sono indicati nel Regolamento del SII consultabile sul sito dell’AIP www.autoritaidrica.puglia.it.

Red.