Il servizio civile anche alla Paidos

Entra nel vivo il bando del Servizio Civile nazionale che offre a 160 giovani della provincia di Foggia la possibilità di svolgere un anno in strutture del territorio. La candidature si possono presentare fino alle 14 del 15 febbraio.

Tra i 39 progetti presentati ed approvati dalla Provincia di Foggia, c’è anche quello di Lucera denominato “Insieme tutto è possibile”, promosso dalla cooperativa Paidòs di Lucera che da oltre trent’anni accoglie con la comunità dei Giuseppini del Murialdo tanti bambini bisognosi di cure ed amore. Sono a disposizione 8 posti su attività che si terranno nelle strutture condotta, tra case famiglia e centro diurno.

"I giovani, oltre a intraprendere un’importante crescita personale, entrano in diretto contatto con operatori ed educatori, facendo un’esperienza formativa che li preparerà e responsabilizzerà in ottica lavorativa futura – ha spiegato Marco Di Sabato, presidente della Paidòs – e risulta essere quindi una crescita duplice, sia personale che professionale. Una gran parte dei ragazzi e delle ragazze poi continua in seguito a collaborare con noi e impara a conoscere i valori che noi perseguiamo”.

Si tratta di un’esperienza importante per i giovani, perché permette loro di sentirsi cittadini attivi, prendersi cura del prossimo e rappresenta anche un primo passo nel mondo del lavoro. L’anno trascorso in questa modalitò favorisce un percorso di crescita consapevole con risultati molteplici: molti ragazzi si iscrivono a nuovi percorsi formativi o corsi di specializzazione inerenti al mondo del sociale, altri vengono assunti dalle imprese cooperative in cui hanno effettuato il servizio, altri ancora trovano un impiego in altre imprese grazie alle competenze acquisite. In questo senso acquisisce ancor più valore il claim “Una scelta che ti cambia la vita”. L’esperienza dura 12 mesi ed è rivolta a ragazze/i dai 18 ai 29 anni non compiuti con un impegno di 25 ore settimanali ed un rimborso di 507 euro erogati direttamente dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale. Le domande possono essere presentate solo on line e con lo Spid.

