Dal Vangelo secondo Marco (Mc 1,14-20)

Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo». Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare; erano infatti pescatori. Gesù disse loro: «Venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini». E subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedèo, e Giovanni suo fratello, mentre anch'essi nella barca riparavano le reti. Subito li chiamò. Ed essi lasciarono il loro padre Zebedèo nella barca con i garzoni e andarono dietro a lui.

Questo Vangelo non solo rappresenta il primo mattoncino dell’evangelizzazione, ma è un ricco insegnamento per le nostre vite. Quante volte pensiamo di essere infallibili, di poter fare tutto da soli, di non aver bisogno dell’aiuto di chi ci sta vicino? Questo Vangelo ci insegna che perfino Gesù, il figlio di Dio, non progetta da solo, ma crea una vera e propria squadra, avvicina a sé persone umili su cui nessuno avrebbe scommesso e li fa diventare collaboratori vivi e attivi della sua missione nel mondo.

Scommettere su chi ci sta accanto e fare squadra non significa non essere in grado di far le cose in autonomia, ma vuol dire fidarsi dell’altro, creare cooperazione. Tutti i grandi progetti hanno bisogno di una squadra.

da Animatori Salesiani