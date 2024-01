I ragazzi terribili della New Volley

C’è una squadra della New Volley Lucera che punta in alto nella classifica del proprio campionato regionale, ed è quella dell’Under 19 che ha appena concluso al primo posto il suo girone eliminatorio, uno dei cinque distribuiti in tutta la Puglia. Questo risultato, che ha visto prevalere sulle altre formazioni di Cerignola, Manfredonia, San Giovanni Rotondo, San Nicandro Garganico e Foggia, è valso la qualificazione ai quarti di finale della competizione che ora si sposta su gare ad eliminazione diretta. I ragazzi allenati da Fausto Baccari e Antonella Cocchia saranno impegnati martedì prossimo a Carbonara contro la formazione di casa, alla ricerca di una semifinale che sarebbe ancora più esaltante per il movimento pallavolistico di Capitanata, spesso relegato ai margini agonistici.

Il gruppo è composto da atleti lucerini e foggiani che stanno affrontando per la prima volta un campionato insieme. Il capitano è Vincenzo Russo (2006), schiacciatore che fa parte anche dell’organico della prima squadra che milita in serie C, così come molti altri diversi compagni, tra cui Antonio Cocco del 2005 nel ruolo di opposto, il centrale Nicholas Ferrone e lo schiacciatore Alessandro Ciuffreda. Gli altri della classe 2006 sono il palleggiatore Giacomo De Palo, il centrale Daniele Dell’Accio e il libero Pietro D’Addario. Del 2007 sono Alessandro De Troia (libero anche in prima squadra) e lo schiacciatore Giulio Albano, mentre i più piccoli del 2008 sono Vincenzo Mantuano (schiacciatore, Rocco Bevacqua (libero), Simone Di Maio (palleggiatore) e Costantino Caso (opposto).

r.z.