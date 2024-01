Lo speciale Open Day del Convitto Bonghi

Quello di domani, 21 gennaio, al Convitto Bonghi di Lucera non sarà il solito Open Day. Le due sedi, quella centrale di via IV Novembre con l’istituto alberghiero, e il plesso di Viale Dante con gli indirizzi di meccanica, elettronica e made in Italy, rimarranno aperti dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19 per una presentazione della scuola che promette di essere completamente cambiata e rinnovata a partire dal prossimo 1° settembre.

Futuri alunni e relative famiglie potranno vedere tanti nuovi laboratori, in vista dell’acquisizione di un diploma di qualifica appena attivato e unico nella provincia di Foggia. Intercettando diversi fondi europei e del Pnrr, infatti, il Convitto ha rinnovato quasi completamente le proprie strutture didattiche informatiche e ha dotato ciascuna aula e tutti i laboratori di avanzatissime lavagne interattive. A queste si aggiungono attrezzature di cucina di grande efficienza, con nuovi macchinari che guardano anche alla sostenibilità ambientale. Inoltre, sono stati creati nuovi laboratori di realtà aumentata, di termoidraulica e di moda. Per quest’ultimo indirizzo, in particolare, sono state acquistate macchine per cucire di ultima generazione. E poi c’è la chicca dell’attivazione della serra tecnologica che, anche con sistema idroponico, consentirà agli allievi di imparare le tecniche di coltura di ortaggi e frutti, e allo stesso tempo di autoprodurre, realmente a chilometro zero, merce da poter utilizzare in cucina per le esercitazioni e nel refettorio per la fornitura di pasti agli allievi.

“I docenti e il personale Ata saranno lieti di presentare tutte queste novità alle famiglie che visiteranno la scuola illustrando le tante opportunità lavorative che, già dal terzo anni di studi, vedono impegnati gli allievi in attività di lavoro e stage aziendali - ha affermato la rettrice dell’istituto, Antonella Falco – per cui ci sarà tanto da dire, da vedere e mostrare, con l’intento di fornire ai genitori una scelta oculata per l’iscrizione dei propri figli alle scuola superiori, scelta non sempre facile ma che potrà trovare soluzioni certe nell’ampia offerta scolastica del Convitto Nazionale di Lucera”.

E in effetti dal prossimo anno scolastico la scuola consentirà di conseguire la qualifica di “Tecnico delle energie rinnovabili” da spendere con sicuro ritorno nell’ambito lavorativo, una delle novità di quest’anno che la Regione Puglia ha riservato solo a poche scuole, e soltanto ad una scuola di Capitanata. Questo percorso potrà essere conseguito anche da coloro che, già diplomati anche in età adulta, sono in possesso di qualifiche triennali IeFP conseguite in indirizzi affini.

