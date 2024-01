La chirurgia di Lucera (e Foggia)

Con la presentazione del nuovo reparto di Chirurgia del Policlinico Riunti di Foggia, c’è chi all’ospedale Lastaria fa raffronti e paragoni sulle modalità di attenzione e considerazione dei due reparti che alla fine sono pur sempre accomunati dalla stessa conduzione gestionale.

Nel nosocomio di Lucera è stato recentemente tracciato il bilancio delle attività relative al 2023, facendo segnare l’effettuazione di 2.127 interventi di varia natura disciplinare (a carattere ordinario, day surgery e modalità di analgesia controllata) eseguiti dai medici “residenti” e anche dagli specialisti ospedalieri e universitari che periodicamente arrivano in città con una calendarizzazione predeterminata.

Nello specifico, secondo il report redatto dal responsabile della struttura, il dottor Domenico Merlicco, figurano 1.072 interventi chirurgici multidisciplinari, altri 33 assicurati dai medici universitari, 152 ortopedici effettuati solo sulla spalla, 216 di urologia, 83 di andrologia, 119 del personale del Centro di Incontinenza Urinaria, 240 di Chirurgia plastica e altri 212 dall’Ortopedia universitaria. Si tratta di una media decisamente alta (sette al giorno se si considerano solo quelli lavorativi) che rappresenta un risultato di valore per uno stabilimento sul quale tornano spesso le lamentele per la inesplorata capacità sanitarie di cui sarebbe capace, così come rilevato anche dai sindacati locali come Confael e la Rsu dell'Asl Foggia che hanno sollecitato la direzione del Policlinico a intervenire per porre rimedio: “L’ospedale è caduto in un vortice che non vedrà più la luce, anche perché il Riuniti sta facendo razzia di medici specialisti. A Foggia, invece di cercare di risanare il malessere dei dipendenti e cercare di risolvere i gravi problemi, fanno scappare il personale pensando solo ad effettuare tagli alla spesa per far quadrare i conti. Per i politici, poi, sembrano essere terminate le passerelle e le catene si sono spezzate. Nel frattempo le promesse di rinascita si sono infrante davanti alla realtà, perché non tutti sanno che per avere un referto di una semplice immagine di Rx ci vogliono 15-20 giorni, per una Tac anche 25 e i tempi di prenotazione di un esame come Tac o ecografia possono arrivare a 8-9 mesi. E da febbraio potrebbe rimanere un solo radiologo in servizio, dopo le annunciate dimissioni di un altro”.

Intanto, a Foggia è stato annunciato da martedì prossimo l’avvio delle attività del nuovo reparto operatorio collocato nel plesso ex pediatrico, con la disponibilità di otto sale: quattro al primo piano per Neurochirurgia, Ortopedia e Otorinolaringoiatria e altrettante al secondo per Chirurgia generale, plastica e toracica. Stamattina c’è stato un sopralluogo del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, assieme al direttore generale, Giuseppe Pasqualone, quello sanitario, Leonardo Miscio, e amministrativo, Elisabetta Esposito.

“Si tratta di una vera e propria rivoluzione – ha detto Emiliano – perché qui stiamo investendo tantissimo: quando sono diventato presidente, l’ospedale di Foggia non era Policlinico. Oggi questo reparto operatorio nuovo di zecca si affianca alle operazioni di ricostruzione dell'area del vecchio Policlinico che andrà demolita, e servirà a superare la carenza delle sale operatorie attuali. Mi auguro possa consentire ai valentissimi operatori di intervenire e di guarire tanta gente. Un’altra buona notizia è che il direttore generale ha deciso di avviare la Cardiochirurgia, che era in attesa da anni. Ovviamente non è semplice, ma questa provincia ne aveva assolutamente diritto. Ci si operava o in altri ospedali della Puglia, o fuori regione. Questa Cardiochirurgia si aggiungerà a quella di Casa Sollievo della Sofferenza a San Giovanni Rotondo, anch’essa attivata dalla mia amministrazione”.

"Questo è un momento storico – ha aggiunto Pasqualone - perché il progetto relativo alle sale operatorie risale a più di dieci anni fa e finalmente siamo riusciti a sbloccarlo, con una rapidità di passaggi per la quale vanno ringraziati in tanti. Negli stessi spazi, a giugno è in programma anche l'avvio della Cardiochirurgia, che in una seconda fase verrà trasferita nel Dipartimento Emergenza Urgenza. Per la realizzazione di sei nuove sale operatorie al Deu è stata indetta una gara con un finanziamento regionale di dieci milioni di euro: tra queste sarà anche realizzata una sala ibrida ad alta tecnologia per interventi che coinvolgono più specialisti".

Le otto sale operatorie in epoca Covid sono state adattate ad area di terapia intensiva, prima del trasferimento della Rianimazione nel Deu. Questi i responsabili delle singole discipline: per Neurochirurgia, Antonio Colamaria; per Ortopedia e traumatologia, Antonio Macchiarola e Vito Pesce; per Otorinolaringoiatria, Michele Cassano. Responsabili della Chirurgia generale sono Antonio Ambrosi, Giovanni Di Gioia e Marcello Di Millo; per la Chirurgia plastica, Aurelio Portincasa e per la toracica, Francesco Sollitto.

r.z.