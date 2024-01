Federico II tra passato e futuro

"Federico II a Foggia: tra passato e futuro" è il titolo di una conferenza in programma sabato 27 gennaio ore 10 a Palazzo Dogana di Foggia. Si parlerò della figura svevo, una delle personalità più importanti del Medioevo, con l’occasione di guardare al passato ed esplorare il legame tra la storia e il futuro, mettendo in risalto la sua eredità.

Il programma prevede l'introduzione di Giuseppe De Lillo, presidente dell’Associazione Daunia in Italy, con gli annunci saluti istituzionali di Giuseppe Nobiletti, presidente della Provincia di Foggia, Maria Aida Episcopo, sindaco di Foggia, Grazia Di Bari, consigliera regionale con delega alla Cultura, Cesare Gaudiano, Presidente del comitato provinciale Aics di Foggia.

Alessandro Scolozzi modererà gli interventi affidati a Pasquale Corsi (presidente della Società di Storia Patria per la Puglia) su “Annotazioni su Foggia fridericiana. Le testimonianze di alcune fonti storiche; Alessandro De Troia (presidente dell’Associazione Gens Capitanatae) su “La Foggia del Duecento attraverso la rievocazione storica: spunti e opportunità”, e Pasquale Favia (docente dell’Università di Foggia) su “Le testimonianze archeologiche della Foggia medievale per la coscienza e la valorizzazione del patrimonio culturale urbano”.

Red.