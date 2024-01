Il sindaco Pitta è andato all’ospedale

Per qualche ora della mattinata di oggi i degenti e gli utenti dell’ospedale Lastaria di Lucera si sono ritrovati ad assistere a una scena insolita all’ingresso del nosocomio, quella di un sindaco seduto a un tavolo, affiancato da un paio di assessori e da un consigliere comunale. Stavano tutti bene per fortuna, ma stavano manifestando con l’intenzione di attirare l’attenzione e rappresentare il disagio della popolazione per le condizioni in cui versa la struttura lucerina, in termini di carenza di personale e di offerta di servizi sanitari.

Pitta, abbigliato con la fascia tricolore, ha svolto delle incombenze di carattere amministrativo direttamente sul posto, con l’annunciato proposito di voler far tenere anche una seduta di Giunta sulle scale di accesso. In una diretta su Facebook ha fatto appello alla mobilitazione popolare, riferendo che un numero consistente di sostenitori sarebbe più convincente nel sostegno alle argomentazioni da presentare alla direzione generale del Policlinico e alla stessa Regione Puglia, a partire dal presidente Michele Emiliano con il quale Pitta ha riferito recentemente di essere in contatto costante.

Le doglianze sono ormai note, e riguardano soprattutto la penuria di medici e infermieri, ma anche una maggiore considerazione da parte del management tecnico e sanitario.

“Registriamo una progressiva discesa delle condizioni negli ultimi anni e addirittura un dimezzamento dei posti letto – aveva già detto qualche giorno fa – e io mi sono lamentato con il direttore generale, Giuseppe Pasqualone, e il presidente Michele Emiliano, ma trattandosi di una gestione regionale, confidavo che il nostro consigliere eletto a Bari svolgesse un’azione di difesa a salvaguardia del nostro nosocomio, sempre più penalizzato dal Policlinico di Foggia che pone sacrifici solo a una struttura che pure gli altri colleghi dei Monti dauni ritengono fondamentale per il territorio che resta sempre l’unica ‘zona disagiata’ della regione”.

r.z.