La 'Notte Stellata' del Convitto Bonghi

Il Convitto Bonghi di Lucera si prepara a vivere la sua seconda “Notte stellata”, dopo la fortunata esperienza dell’anno scorso, per un evento dedicato all’orientamento scolastico per i suoi indirizzi professionali di alberghiero, meccanica, elettronica e Made in Italy. Questa edizione, prevista per giovedì 1° febbraio dalle 17 alle 22, può contare anche su importanti ospiti musicali come Alessio Bernabei, fondatore dei Dear Jack e cantante dei Follya, uno dei protagonisti di Amici dopo aver partecipato anche al Festival di Sanremo. L’artista dialogherà con i presenti e canterà alcune canzoni del proprio repertorio. Del resto, tutti i nuovi iscritti al Convitto parteciperanno come pubblico a una puntata della trasmissione di Maria De Filippi.

Il programma del 1° febbraio si annuncia in realtà piuttosto ricco e variegato, poiché ci saranno altre esibizioni canore di carattere lirico, verranno allestiti stand espositivi di tutti gli indirizzi scolastici, una sfilata di moda e momenti di degustazione gastronomica curati dagli alunni, così da rendere unica la giornata simbolo in Via IV Novembre, con la partecipazione della scuola nel contesto sociale locale, attraverso le proprie professionalità e la capacità dei suoi allievi

“Si tratta di un evento che è una vera e propria novità per il mondo dell’orientamento scolastico, una serata che mette a confronto professionisti affermati e alunni, in una sorta di stage professionalizzante organizzato in una full immersion – ha commentato la rettrice, Antonella Falco – e la comprensibile complessità dell’organizzazione è affidata ad un corpo docenti e al personale amministrativo che sta dimostrando ancora una volta di essere instancabile e pieno di idee”.

L’evento è riservato solo alle famiglie degli alunni delle terze medie di tutto il territorio, Monti dauni compresi, che potranno verificare di persona quello che si fa nei due plessi, così da promuovere al meglio la scelta giusta per l’iscrizione alle scuole superiori. La novità del prossimo anno scolastico, unica in tutta la Puglia, è la possibilità di accedere al diploma di qualifica IeFP in “Tecnico delle energie rinnovabili” rilasciato al quarto, conseguibile anche da coloro già in possesso di qualifica triennale affine e provenienti anche da oltre provincia, con la frequenza di corsi per circa mille ore, e spendibile facilmente nell’ambito del settore energetico.