Il liceo Bonghi si sente attaccato

Il dirigente scolastico del liceo Bonghi-Rosmini di Lucera ha scritto a Luceraweb con l’intento di fare precisazioni “al fine di sgombrare il campo da fraintendimenti e false notizie”. Ma nel testo delle lettera ci sono solo conferme su quanto riportato il 21 gennaio scorso, a proposito dell’imminente trasferimento delle attività didattiche in altri luoghi della città, poiché il plesso di Viale Ferrovia sarà sottoposto a lunghi e profondi interventi di riqualificazione, per una durata stimata di tre anni e per un costo di circa 9 milioni di euro.

“La comunità del liceo Bonghi-Rosmini è stata scelta, e questo costituisce un privilegio, come beneficiaria di un progetto unico – ha scritto Matteo Capra – e colgo l’occasione per ringraziare il Consiglio provinciale e i tecnici, tra cui l’architetto Maria Denise Decembrino, che con grande professionalità stanno gestendo la dislocazione delle aule che, momentaneamente, sono ancora frequentate dagli alunni, senza alcun disagio per gli stessi e il normale svolgimento dell’attività didattica. Pertanto il plesso Bonghi 'non è privo di aule', come erroneamente si è detto, ma in accordo con la Provincia di Foggia si sta provvedendo a trasferire gli alunni in altri istituti della città, trasferimento che sarà effettuato non appena vi saranno le condizioni idonee a che gli alunni possano continuare a svolgere serenamente l’attività didattica insieme ai loro docenti”.

Se si ammette che il trasferimento è in corso, vuol dire che le aule non sono disponibili. Questo è un fatto ed è una notizia che riguarda la popolazione scolastica e la comunità. Piaccia o meno. Quindi, cosa c'è da precisare se non ciò che è la realtà?

Nella sua doglianza fa pure riferimento a una questione che Luceraweb non ha affatto trattato, come la mancata recentissima attribuzione dell’indirizzo Made in Italy da parte del ministero, con contenuti quindi vagamente pretestuosi. L'abbaglio del dirigente ci fornisce motivo per rendere noto che il Consiglio di istituto ne aveva fatto esplicita richiesta, poi rigettata poiché non era possibile concedere questa nuova apertura in concomitanza con la presenza di un indirizzo “Economico e Sociale” che la scuola ha voluto mantenere. Alla fine, in Puglia ne saranno nove e in Capitanata saranno attivati al Poerio di Foggia, al Fiani di Torremaggiore e all’Einstein di Cerignola.

Tuttavia è sicuramente la considerazione personale la parte più interessante della missiva, perchè Capra allude alla singolarità che “tale articolo sia uscito proprio in concomitanza con l’apertura delle iscrizioni. Probabilmente in altro periodo dell’anno non avrebbero sortito alcun effetto”, ma trascura il particolare che il ministero dell’Istruzione e del Merito ha deciso la settimana scorsa sulle scuole con il nuovo indirizzo, e non in un altro periodo dell’anno, e che dello stesso trasloco siano state preventivamente informate le famiglie già durante i colloqui con i genitori di dicembre. Mancava solo la definizione della sede che comunque sembrava inevitabile, cioè gli istituti professionale e tecnico che hanno spazi da mettere a disposizione e che distano tra loro poche decine di metri, quindi logisticamente perfetti per sopperire ai disagi logistici prospettati.

Nell’occasione Capra ha voluto rivendicare il primato nelle classifiche di Eduscopio e aspetti positivi riguardanti la sua scuola per i quali ha invitato a scrivere, a proposito dell’ottenimento della curvatura bio-medica e dell’attivazione del liceo matematico, circostanza di cui Luceraweb ha dato notizia il 14 settembre scorso, mentre nel 2023 si è occupato anche del premio regionale assegnato a tre alunne sul tema della legalità (marzo), della galleria d’arte allestita e realizzata dagli alunni alla fine dello scorso anno scolastico (maggio), della seconda biblioteca istituita parallelamente alla prima “storica” (novembre) e pure del Natale ecologico che i ragazzi hanno trascorso pulendo le zone circostanti l’istituto (dicembre).

Forse Capra non legge i nostri articoli sui quali poi disserta, oppure gli riferiscono cose distorte, oppure ancora li ha semplicemente dimenticati.

r.z.