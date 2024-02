A Pesce la Stella d'Oro al Merito Sportivo

Nella giornata di ieri il Coni Puglia ha consegnato una lunga serie di riconoscimenti al merito sportivo, riferite all’anno 2021. Per la provincia di Foggia, le personalità premiate sono state Gioacchino Pesce di Lucera e Giuseppe Macchiarola di Foggia con la Stella d’Oro, Nicolino Sciscio di Vico con quella d’Argento e Michele Notarangelo (alla memoria) di Vieste con quella di Bronzo.

Per Pesce (al centro nella foto), in particolare, si tratta della conclusione di un filotto che già contava in bacheca le due precedenti Stelle di valore inferiore, assieme alla medaglia d'oro vinta per il titolo italiano di tiro a volo a Montecatini Terme.

Le onorificenze vengono assegnate dalla Giunta nazionale del Coni su proposta della Commissione Benemerenze Sportive, la quale valuta istanze e segnalazioni ricevute da più fonti.

r.z.