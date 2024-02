Le stelle per una notte al Convitto Bonghi

E’ stata quella di Alessio Bernabei la stella più luminosa della seconda edizione della “Notte” allestita al Convitto Bonghi di Lucera. L’artista è stato ospite della scuola in un evento per l’orientamento che ha regalato alle famiglie dei nuovi iscritti diversi momenti di cultura ma soprattutto dimostrazioni di tutto quello che la scuola offre ai propri studenti con i suoi vari indirizzi.

Dopo una gara di calcio a cinque tra docenti e alunni, la serata è cominciata con un monologo dell’attrice Gabriella Aufiero ed è proseguita con il concerto lirico del tenore Marco Franchino. Quindi i banchetti allestiti sul percorso di visita hanno messo in evidenza alcuni dei lavori degli alunni degli indirizzi di Meccanica, anche con una mostra di auto d’epoca, ed Elettronica, per il quale da quest’anno la scuola rilascerà, unica in Puglia, il patentino di “Tecnico delle energie rinnovabili”. Molto suggestiva poi la sfilata di moda curato dalle alunne dell’indirizzo “Made in Italy” mentre al piano superiore gli show cooking e il mixology bar hanno completato la dimostrazione dell’offerta formativa, basata anche su attrezzature e locali completamente rinnovati.

Il momento finale è stato dedicato ad Alessio Bernabei, ex leader dei Dear Jack con varie presenze ad Amici e protagonista di tre edizioni del Festival di Sanremo. Ha cantato dal vivo i suoi successi e si è confrontato con i ragazzi in un appuntamento voluto dalla rettrice Antonella Falco per far conoscere le peculiarità della storica istituzione lucerina agli studenti degli istituti scolastici di un ampio territorio, proposto in una modalità altamente innovativa di presentare al pubblico le attività scolastiche proprio in questo periodo di iscrizioni.

Red.