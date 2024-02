Roseto Valfortore nuova Bandiera Arancione

Il Touring Club Italiano, alla presenza del Ministro del Turismo, Daniela Santanchè, e di oltre 200 sindaci da tutta Italia, ha assegnato le 281 Bandiere Arancioni del triennio 2024-2026 durante la Borsa Internazionale del Turismo di Milano. Ne ha confermate 277 sottoposte alla verifica triennale e ha premiato 4 nuove località, tra cui Roseto Valfortore.

In Puglia, quindi, salgono a 14: due in provincia di Brindisi (Cisternino e Oria); due in provincia di Lecce (Corigliano D’Otranto e Specchia); una in provincia di Bari (Locorotondo) e nove sui Monti dauni (Alberona, Biccari, Bovino, Orsara, Pietra, Rocchetta, Sant’Agata e Troia).

La Bandiera Arancione viene assegnata attraverso un processo di certificazione ai Comuni dell’entroterra che sanno esprimere grandi eccellenze in termini ambientali, culturali, enogastronomici, di accoglienza e di innovazione sociale e che trovano nel turismo una concreta opportunità di rilancio, nonostante le difficoltà dovute alla situazione di marginalità. Il Touring Club Italiano ha iniziato 25 anni, aiutando a mutare radicalmente consapevolezza, percezione e modello di sviluppo dei borghi, contribuendo a trasformarli da ambito marginale a destinazione di tendenza.

“Bandiere Arancioni è un esempio concreto dell’impegno della nostra Associazione nel prendersi cura dell’Italia come bene comune – ha detto il presidente, Franco Iseppi - con l’obiettivo di diffondere la conoscenza dei territori, soprattutto quelli meno noti, educando alla bellezza del paesaggio e alla cura dell’ambiente.”

La Bandiera Arancione è una certificazione, sostenuta da un modello rigoroso, pensata dal punto di vista del viaggiatore e della sua esperienza di visita, ha una validità di tre anni e, premiando le realtà più virtuose, è anche uno stimolo per un miglioramento continuo, che porta benefici reali e tangibili per le realtà coinvolte.

Secondo i dati emersi dall’analisi del 2023, il 67% dei comuni Bandiera Arancione ha registrato un punteggio più alto rispetto a quello del 2020. I comuni certificati, che già si distinguevano per elevati standard qualitativi, hanno migliorato ulteriormente la propria accoglienza, dimostrando un impegno crescente nella tutela e nella valorizzazione del loro patrimonio storico-culturale, paesaggistico e ambientale.

Le 281 Bandiere Arancioni assegnate rappresentano l’8% delle oltre 3.500 candidature analizzate da Touring Club Italiano negli ultimi 25 anni. Di queste, il 18% è riuscito comunque a conquistare la certificazione dopo aver intrapreso un percorso di crescita e aumento della qualità dell’offerta suggerito dai piani di miglioramento studiati ad hoc dal Touring Club Italiano e redatti per vari comuni candidati.