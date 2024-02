Cercasi addetto alle pulizie

I Centri per l’Impiego della Capitanata (Foggia, Ascoli Satriano, Cerignola, Lucera, Manfredonia, San Severo, Vico del Gargano) segnalano per l’ultima settimana un numero di offerte pari a 30 per un totale di 54 profili professionali.

Ecco le più interessanti:

Falegnami Verniciatori Serramentisti Manovale (3 unità) – Sant’Agata

Falegnameria Villani cerca tre tra falegnami, verniciatori, manovali e serramentisti per la propria attività di produzione e commercializzazione di porte, infissi e finestre in legno. Si offre contratto a tempo determinato della durata di 6 mesi. Si richiede patente B. Requisito preferenziale il possesso di patentino di Carrellista.

Scadenza: 14 febbraio. CPI Ascoli Satriano.

Muratore Manovale (1 unità) - Pietramontecorvino

Cetola spa, operante nel settore edilizia-industria, ricerca una unità iscritta nelle liste di cui all’art. 18 comma 2, della legge 68/99 (Categoria Protetta) da inserire con la qualifica di Muratore- Manovale.

Scadenza: 16 febbraio. UCMD Foggia.

Addetto alle pulizie (1 unità) - Foggia

Si ricerca una addetta alle pulizie. Requisiti: età max 50, esperienza nella mansione (minimo 6 mesi), conoscenza scritta e parlata della lingua italiana, patente B ed automunito. Si offre iniziale contratto a tempo determinato, con

possibilità di proroga o trasformazione. Orario di lavoro full time articolato su 6 giorni settimanali.

Sede di lavoro: Foggia. Scadenza: 13 febbraio. CPI Foggia.

Addetto alle pulizie (1 unità) - Lucera

Il CPI di Lucera ricerca per azienda attiva nel settore della pulizia professionale un addetto/a (ambosessi) alle pulizie degli uffici. Requisiti indispensabili: possesso della patente B e utilizzo della propria automobile per il lavoro; due anni di esperienza nel settore e nella mansione. Si offre contratto a tempo determinato, part-time 18 ore settimanali: 3 ore al giorno dalle 6:00 alle 9:00, dal lunedì al sabato.

Sede di lavoro: Lucera. Scadenza: 13 febbraio. CPI Lucera.

I Centri per l’Impiego di Foggia e provincia sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30 e disponibili ai numeri e ai contatti mail presenti sul portale Sintesi Foggia.

Tutte le offerte di lavoro pubblicate dai Centri per l’Impiego della provincia di Foggia, ma anche del resto della Puglia, sono consultabili sul sito o sull’app “LavoroxTe Puglia”.

Per candidarsi, è sufficiente inviare il proprio curriculum vitae mediante il tasto “Candidati” oppure contattare gli operatori dei Centri per l’Impiego ai numeri e agli indirizzi indicati nell’annuncio.

I Centri per l’Impiego della provincia di Foggia sono attivi anche sui social alla pagina Facebook "Centri Impiego Foggia e provincia".

