Il calvario dei pendolari da Campobasso

In mezzo alle 70 firme raccolte nel giro di poche ore, ci sono anche quelle di diversi lucerini che si lamentano delle condizioni di viaggio sulla tratta Foggia-Campobasso, soprattutto per quello che accade il venerdì e nei prefestivi, in partenza dal capoluogo molisano. Perché se i collegamenti ferroviari tra Puglia e Molise sono caratterizzati da disagi, ritardi e mancata considerazione delle istanze di tanti pendolari, non va meglio il trasporto su gomma, in questo caso assicurato dai bus dell’unico vettore Sita Sud.

Lo riferiscono le decine di persone che si ritrovano a contendersi i pochi posti a disposizione rispetto all'utenza molto più numerosa, situazione che va avanti almeno da settembre e quindi non più sostenibile.

Dopo proteste verbali, chiamate alle forze dell'ordine e rivendicazioni cadute nel nulla, hanno messo tutto per iscritto e inviato una lettera all'azienda barese, alla Regione Puglia con le sue articolazioni competenti nei trasporti e perfino alle procura di Foggia e Bari, con l'intento di fare emergere una vicenda che ritengono inaccettabile in un Paese civile e in un territorio che avrebbe bisogno di ben altra attenzione istituzionale in materia di mobilità.

E quello che succede lo hanno raccontato loro stessi nella missiva, riferendo che viaggiare su quella direttrice è diventato ormai un incubo per studenti, soprattutto universitari, e lavoratori.

"Tutti sono costretti a effettuare un viaggio della speranza, perché lo scenario che si prospetta ogni volta è veramente surreale. Si comincia a sgomitare prima ancora dell'arrivo del pullman, solo per conquistare un posto in prima linea per sistemare le valigie nel portabagagli e salire per trovare un posto libero. Esauriti i posti a sedere, inizia l'incubo. Troppe persone restano fuori sventolando i biglietti già pagati. Inizia il tam tam telefonico tra l'autista e l'azienda, perché nessuno vuole rimanere a terra e quindi o si parte tutti o nessuno. A volte, dopo un'ora o più, arriva un secondo pullman e così, con circa due ore di ritardo, finalmente si parte. Altre volte, invece, si decide di partire, nonostante la trentina persone in piedi che tentano di occupare ogni piccolo spazio rimasto vuoto. Il più delle volte arriva in soccorso un altro pullman, sempre della Sita, che però aspetta in qualche area di servizio ad una ventina di chilometri da Campobasso. Chi ha le coincidenze si arrangia. Qualcuno chiama anche le Forze dell'Ordine, ma la risposta è sempre la stessa: 'Dovete fare un esposto in Procura'. E tutto finisce lì.