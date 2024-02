I misteri nella stiva della Nikiti II

Non si è ancora rivelata del tutto la portata di quanto accaduto nella mattinata di martedì scorso al porto di Manfredonia, perché gli sviluppi del blitz degli agricoltori devono essere scritti completamente, visto il significato “politico” di quella iniziativa ma anche in relazione al chiarimento di qualche circostanza decisamente da approfondire.

I primi ad arrivare sono stati quelli del presidio di Lucera e Monti dauni (attesi domani da una nuova manifestazione con direzione il confine con il Molise) che avevano avuto una "soffiata", e poi si sono aggiunti molti altri. Hanno portato via qualche chilo di grano davanti alle forze dell’ordine che hanno semplicemente constatato che non ci sia stata costrizione nei confronti degli autisti dei tir che stavano caricando il grano contenuto nella stiva della Nikiti II, battente bandiera panamense. Si tratta(va) di 35 mila tonnellate per le quali ci sono voluti tre giorni di lavoro e centinaia di camion, tutti diretti verso una semoleria del territorio.

Gli agricoltori hanno portato quei chicchi personalmente ad alcuni laboratori, dentro e fuori la Puglia, incaricati di analizzarli e scoprire eventuali tossine o potenziali criticità per l’alimentazione umana, mentre con i mezzi di cui già dispongono hanno potuto accertare alcune caratteristiche basiche, come il peso specifico misurato in 74 e il contenuto proteico in 12%.

“Sono valori che indicano un grano di bassa qualità e che in termini commerciali viene definito ‘mercantile’ – hanno riferito Francesco Di Battista e Giulio Capobianco, due tra i leader della protesta - e già questo fa capire molte cose. A questo si aggiunge che abbiamo avuto grandi difficoltà a farlo accettare dai laboratori della nostra zona, perché quasi tutti ci hanno rifiutato i campioni, adducendo soprattutto motivazioni procedurali nel modalità di prelievo. In realtà poi diversi ci hanno detto a mezza bocca che ‘non volevano mischiarsi in queste cose’. A quel punto, abbiamo cominciato a guardarci tra noi e a capire che forse avevamo alzato un coperchio su qualcosa su cui sempre si sospettava ma senza mai aver avuto alcuna prova”.

Nei prossimi giorni dovrebbero arrivare comunque alcuni risultati da soppesare e incrociare tra loro, ma si fa sempre più evidente il sospetto che sia sempre più diffuso l’ingente acquisto di grano dall’estero di scarsa qualità ma che poi viene venduto e/o lavorato come italiano o comunque europeo. E allora, gli agricoltori dopo aver fatto i controlli si sono trasformati in investigatori, tracciando semplicemente su un sito internet la rotta del cargo, ufficialmente proveniente dalla Grecia ma con una tappa precedente effettuata in un paio di porti dell’Ucraina. Insomma, con i mezzi a disposizione di un qualsiasi privato cittadino, hanno cercato di ricostruire almeno i movimenti per poi poggiare alcuni ragionamenti.

“Se si dichiara che il grano arriva dalla Grecia, e quindi da un altro Paese europeo – ha aggiunto Di Battista - i controlli sono praticamente inesistenti rispetto a una documentazione che magari accerti una provenienza ucraina, russa o turca. Ma questo cambia lo scenario, perché non possiamo sapere cosa sia accaduto sulle rive del Mar Nero e dell’Egeo. Alla fine, però, noi ci ritroviamo ad accogliere queste navi stracariche di grano di dubbia produzione e provenienza, e nel frattempo le quotazioni in Italia scendono a ogni appuntamento della borsa alla Camera di Commercio anche di Foggia, ora arrivato a oscillare tre i 34 e i 41 euro a quintale. Alcuni esperti della filiera hanno valutato il carico della Nikiti II a non più di 15 euro, perché all’esame visivo si trova di tutto, tra scarti e polveri, senza contare un colore assolutamente improbabile e completamente diverso rispetto alle nostre produzioni”.

In effetti è gente che sa di cosa parla e ha l’occhio allenato a certe valutazioni, tant’è vero che l’aspetto “germinato” dei chicchi ha lasciato pensare che sia un raccolto fatto in zone umide come proprio quelle caucasiche, e non certamente caratterizzate da un clima secco.

Ma in un Paese in cui la pasta fa parte integrante, per non dire prevalente della dieta della popolazione, loro si pongono anche come consumatori: “A questo punto vogliamo capire le origini delle materie prime, non vogliamo più essere presi in giro con manovre burocratiche che nascondono certi processi, in definitiva vogliamo pure capire cosa finisce sulle nostre tavole”.

Altro elemento interessante è che all’indomani del blitz al porto di Manfredonia, al presidio di Lucera sono improvvisamente apparsi alcuni importanti commercianti e grossisti del settore, presentatisi con l’intento di solidarizzare con gli agricoltori con quanto stesse accadendo, ma in realtà hanno cominciato a fare domande sulla mattinata sipontina e pure a cercare di capire e contestare proprio le modalità e la legittimità del “prelievi” effettuati.