Ondata di furti a Orsara, cittadini preoccupati

La scorsa settimana, a Orsara di Puglia si sono verificati 10 furti nelle abitazioni. “Non era mai successo – ha detto il sindaco Mario Simonelli – e quindi c’è un comprensibile clima di preoccupazione e inquietudine tra la popolazione. È una situazione che, naturalmente, non si può sottacere, anzi va denunciata e affrontata. Il Comune ha presentato anche quest’anno, nell’ambito del bando statale per la sicurezza, la richiesta di avere le risorse necessarie a finanziare un piano che prevede l’installazione di un sistema di videosorveglianza per controllare gli accessi al paese, alcune zone strategiche di passaggio per gli autoveicoli in ingresso e in uscita e altre aree importanti. Anche nel 2022 e nel 2023 abbiamo partecipato al bando. Purtroppo le risorse ci sono state sempre negate, questo perché abbiamo uno ‘storico’ di denunce e di reati ovviamente diverso da centri urbani più grandi dove il problema sicurezza rappresenta da moltissimo tempo un allarme sociale. La situazione, però, sta cambiando in peggio, non solo da noi ma anche in altri paesi dei Monti Dauni. Ritengo sia necessaria la convocazione di un tavolo tecnico-istituzionale in Prefettura per valutare la nuova situazione e le misure da adottare per contrastare il fenomeno. A Orsara è attiva una Stazione dei carabinieri, i militari dell’Arma operano in maniera lodevole, svolgendo un lavoro attento e prezioso, in un rapporto di reciproca collaborazione con i cittadini, ma sono sotto organico. Ci vorrebbero, dunque, più risorse umane necessarie, e una adeguata dotazione di mezzi e strumenti, per svolgere un compito delicato, reso ancora più difficile dal fatto che il territorio di Orsara è piuttosto vasto, poiché comprende diverse contrade rurali in cui sono presenti abitazioni, magazzini, capannoni per gli attrezzi e le attività agricole. Bisogna porre la giusta attenzione a questa problematica, affinché l’inquietudine di molti non si trasformi in rabbia o, peggio ancora, nell’erronea e dannosa convinzione che ci si possa far giustizia da soli. Dobbiamo tutti continuare a denunciare i furti, recandoci dalle forze dell’ordine, affidandoci ad esse e assicurando la nostra piena e fattiva collaborazione. L’auspicio è che, quanto prima, si possa affrontare il problema nell’ambito di un tavolo tecnico-istituzionale in Prefettura, così da analizzare tutte le criticità che stanno emergendo e valutare, insieme e con l’aiuto di tutti, quali misure potere adottare per contrastare un fenomeno che adesso comincia a diventare molto preoccupante”.

Red.