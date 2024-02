Gli agricoltori di Lucera e Monti dauni non mollano e rilanciano

Il presidio degli agricoltori di Lucera, ubicato sulla Statale 17, sta diventando un vero e proprio punto di riferimento per le proteste e le istanze che la categoria sta portando avanti da settimane. I promotori non hanno alcuna intenzione di smobilitare o ridurre le attività, nonostante arrivino segnali di apertura da parte del governo Meloni dai palazzi della Capitale. E invece è proprio Roma la direzione che almeno simbolicamente hanno preso stamattina con centinaia di trattori, con la partecipazione di molti altri provenuti dall’Alto Tavoliere. In realtà hanno raggiunto il confine con il Molise, vale a dire il massimo tragitto consentito dalle autorità. E al ponte dell’uscita per Gambatesa si sono fatti trovare alcuni rappresentanti della categoria molisani che stanno manifestando sul loro territorio, compresi alcuni campani di San Bartolomeo in Galdo.

Dopo aver fatto inversione a U, la lunghissima e rumorose carovana è tornata indietro per fermarsi in una stazione di servizio all’altezza di Volturino dove c’erano ad attenderli una decina di sindaci della zona, tutti intenzionati a portare sostegno istituzionale alle istanze confermate da uno dei leader delle iniziative di questi giorni, Giulio Capobianco: “Siamo molto contenti dell’esito della manifestazione che anzitutto ha dimostrato la nostra capacità di unione e di saper rispondere agli appelli e alle sollecitazioni. Dal governo nazionale ci aspettiamo segnali più concreti rispetto a quello che è stato detto in questi giorni. Le misure sull’Irpef sono solo un confettino che cercano di metterci in bocca, ma è assolutamente insufficiente. Noi vogliamo sederci ai tavoli su cui mettere tutte le problematiche del nostro settore. Non bastano gli interventi di pochi minuti che facciamo per spiegare la nostra situazione che si può racchiudere nella mancanza di reddito e nella perdità della dignità”.

Sul posto è arrivato anche in consigliere regionale Antonio Tutolo: “Gli agricoltori hanno decisamente ragione – ha detto – ma hanno bisogno di adeguati coordinamento delle loro azioni, caratterizzate da una forza enorme e dalle idee chiare con cui proporre una piattaforme di richieste agli enti preposti. In questo contesto, non credo sia difficile gli obiettivi dichiarati. Io spesso mi faccio promotore di proteste solitarie per ricevere attenzioni per questo territorio, non riesco a immaginare la capacità di persuasione di una forza del genere che solo a guardarla mette in soggezione. Se riescono a mettersi tutti insieme, senza dividersi in gruppi e gruppetti che sono l’auspicio di chi detiene il potere, possono diventare i padroni del mondo”.

r.z.