La strada delle cacche è in Via Tagliamento

Un lettore di Luceraweb ha inviato alla redazione questo incredibile video che documenta la quantità incalcolabile di deiezioni canine visibili sul marciapedi di Via Tagliamento, a Lucera. E non può essere un caso la concentrazione di così tante cacche solo di animali di passaggio, perché tutte nel giro di pochi metri rivelano la presenza di altrettanti padroni che portano i propri amici domestici esattamente in quel punto, peraltro a ridosso di due istituti scolastici e zona frequentata dagli alunni per l’arrivo in classe o il rientro a casa.

E sembra che le vicinanze degli istituti cittadini siano luoghi tristemente privilegiati, visto che situazioni simili si registrano da anni intorno all’edificio Lombardo Radice, tra Via Ferrante, Via Di Pierno e Via Vittorio Veneto.

Red.