Trasfusioni, Analisi e Tac, le novità per il Lastaria

E’ un periodo di importanti novità, potenzialmente positive, per l’ospedale Lastaria di Lucera che è atteso da profonde mutazioni anche strutturali, indicativo di come lo stabilimento a servizio pure dei Monti dauni si stia ritagliando un ruolo spesso diverso da come viene immaginato e concepito dai cittadini, vale a dire solo ambulatori e posti letto, cose che peraltro non mancano ma sono decisamente e numericamente inferiori rispetto alle aspettative della gente e pure a quelle dei sanitari stessi.

Da domani, 19 febbraio, succederanno due cose importanti: anzitutto il laboratorio analisi resterà aperto tutti i giorni feriali fino alle 17, e con un quarto tecnico in organico si potrebbe arrivare anche alle ore 20; le seconda è che verrà sospesa a tempo indeterminato (si parla di almeno 3-4 mesi) l’attività radiologica legata alla sola Tac, a causa di imminenti lavori di adeguamento dei locali che dovranno ospitare un nuovo macchinario tecnologicamente più avanzato rispetto a quello attualmente in dotazione. Da questo consegue che i pazienti in urgenza che dovessero arrivare al pronto soccorso di Lucera, saranno trasferiti al Policlinico per l’effettuazione dell’esame, così come quelli che risultano già prenotati al Cup saranno dirottati nel capoluogo.

Resta invece confermata la radiologia tradizionale ed ecografica, con un turno mattutino alla presenza di uno specialista, e un altro pomeridiano con il servizio di tele radiologia, così come nelle domeniche e nei giorni festivi.

Intanto, la direzione generale ha stabilito che si farà proprio al Lastaria una delle tre Officine Trasfusionali Centralizzate pugliesi, riferimento per tutto il nord della regione. Le altre due sono state individuate a Triggiano e Lecce. Si tratta di centri di lavorazione del sangue a servizio del territorio di riferimento, con competenza sulle strutture pubbliche e private che svolgono questa specifica attività, e quindi gestisce tutto il processo di raccolta, qualificazione, lavorazione, trasporto e distribuzione degli emocomponenti, con la creazione di una vera e propria filiera del sangue, con l’impiego di personale specializzato, tecnici di laboratorio, biologi, medici e amministrativi, oltre a moderne dotazioni tecnologiche.

Nello specifico, per l’allestimento della nuova struttura è stata individuata una parte del piano seminterrato e parte del piano rialzato del complesso ospedaliero lucerino, occupando una superficie complessiva di circa 1400 metri quadri, naturalmente da adeguare, trasformare e rifunzionalizzare. Il nuovo innesto interessa anche l’attuale sezione dedicata alla Medicina dello Sport, sulla quale sarà necessario sorvegliare per scongiurare la soppressione di un prezioso e storico presidio, peraltro piuttosto "remunerativo" dal punto di vista economico.

Giuseppe Pasqualone ha approvato il progetto interno di fattibilità tecnica ed economica che prevede un impegno economico totale di 2 milioni e 640 mila euro, da suddividere tra lavori da eseguire (960 mila euro), spese per progettazione e accessori di gara (420 mila euro) forniture di attrezzature e macchinari (1 milione 260 mila euro), tutti da sottoporre ad appalto.

I fondi dovrebbero essere attinti dal PR Puglia 2021–2027 che dispone di 30 milioni di euro per l’Azione 8.4 “Rinnovo e potenziamento delle strutture ospedaliere e sviluppo della telemedicina – Procedura negoziale per la selezione di interventi finalizzati a completare e a rinnovare le infrastrutture ospedaliere e i rispettivi servizi sanitari”. Tutto nasce da quanto previsto fin dal 2017 dalla Giunta regionale, con la definizione del modello organizzativo della Rete Trasfusionale Pugliese e il recepimento delle “Linee guida per l’accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti”. Nell’accordo figura come elemento indispensabile “Razionalizzazione dei processi diagnostici di qualificazione biologica degli emocomponenti”.

