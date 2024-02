Sei comunità contro l’eolico intorno alla diga

Sei comunità sul confine tra Puglia e Molise si oppongono alla creazione di un nuovo parco eolico sui territori di Celenza a Carlantino, composto da 17 aerogeneratori, per una potenza complessiva pari a 98 MW e proposto dalla ditta “Rinnovabili Sud Due S.r.l.” con sede legale a Potenza. Da mesi i sindaci, Massimo Venditti e Graziano Coscia, stanno manifestando il loro dissenso, a cui si è aggiunto quello di Macchia Valfortore, con Gianfranco Paolucci, di Gambatesa, con Carmelina Genovese, di Riccia, con Pietro Testa e Volturara, con Vincenzo Zibisco.

Sabato sera si sono visti tutti insieme per rinnovare il loro dissenso: “Il nostro è un no forte, senza se e senza ma – ha detto Venditti – perché si tratta di un progetto calato dall’alto senza che nessun amministratore dei Comuni interessati fosse a conoscenza della minima informazione in merito”.

“Quest’area è già stata trasformata negli anni sessanta con la costruzione della diga di Occhito senza ricevere nessun beneficio e portando benessere e ricchezza solo altrove – ha aggiunto Coscia – e oggi vogliono fare la stessa cosa con l’eolico, sfruttare il nostro territorio, portando benessere a parti terze ma non a queste comunità”.

E per l’occasione, è nato il comitato cittadino “Confine Naturale”, finalizzato alla tutela dell’ambiente e del paesaggio dei comuni della zona. La questione è finita anche in Parlamento, dove il deputato Giandonato La Salandra (anch’egli presente al convegno celenzano) nei giorni scorsi ha presentato delle interrogazioni parlamentari. Inoltre, nelle precedenti settimane avevano preso posizione la Lipu, l’Altura (Associazione per la tutela degli uccelli rapaci e dei loro ambienti) e l’Associazione “Italia Nostra”, chiedendo al Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica e alla Regione Puglia di respingere il progetto, anche perché non avrebbe valutato tutti i beni paesaggistico-ambientale localizzati nell’area interessata.

E quasi di rimbalzo, stanno per cominciare le attività di Patto, con il progetto Pablo (Pianificazione Ambientale Boschiva del Lago di Occhito), finanziato dal Piano di Sviluppo Regionale e che coinvolge ben 9 Comuni che si affacciano sull’invaso: Carlantino, Celenza e San Marco la Catola per la provincia di Foggia; Sant’Elia a Pianisi, Macchia Valfortore, Pietracatella, Gambatesa e Tufara per la provincia di Campobasso. Attorno al lago, si sviluppa una vasta area verde fatta di macchia mediterranea, pinete e boschi di lecci dove è facile trovare anche il tartufo bianchetto o marzuolo, una varietà poco conosciuta ma squisita. Il proposito, redatto da Pazlab con il contributo di partner privati e scientifici, è quello di valorizzare non solo turisticamente l’area del lago, il bosco e le pinete circostanti. Il progetto verrà presentato giovedì 22 febbraio alle 10 nell’edificio scolastico “Carmine Colucci” di Carlantino, intitolato “Verso un accordo di foresta”, con la partecipazione di numerosi rappresentanti di enti pubblici e istituzionali.