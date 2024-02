Nuovo contenzioso sul palasport

La partita giudiziaria tra il Comune di Lucera e la Sveva Pallacanestro fa segnare un punto a favore di quest'ultima sulla contesa della conduzione del palasport. Perché se è vero che la società sportiva ha rinunciato al processo amministrativo davanti al Tar Puglia, è altrettanto vero che si è trattato di una ritirata strategica, perché la Corte ha poi condannato l'ente al pagamento delle spese legali (1.500 euro più accessori) per una causa che è stata caratterizzata da un'ammissione tardiva di Palazzo Mozzagrugno sull'aver concesso un tempo troppo ristretto (5 giorni) per lasciare l'impianto a causa di un'asserita morosità e occupazione senza titolo, senza contare che il contratto di fitto di un anno, risalente al 2021, in realtà poi si è rivelato mai firmato dalle due parti.

Al momento, quindi, si può dire che l'intenzione dichiarata di evitare un danno erariale ha provocato un aggravio economico per la collettività, e soprattutto il problema non è stato affatto risolto.

La Sveva, nel frattempo, sta continuando a disputare i suoi incontri di campionato di serie B interregionale in Viale Canova e a svolgere il resto delle attività agonistiche con le utenze di acqua ed energia elettrica a carico del Comune, ma contestualmente ha spostato il campo di gara giudiziaria davanti al tribunale civile, avviando un nuovo contenzioso che rischia di inserire nuovi elementi nella svariata casistica di pasticci lievitati a Corso Garibaldi in materia di gestione del patrimonio. In questo caso, è in discussione la qualificazione di "disponibilità o indisponibilità" della struttura da cui dovrebbe poi derivare anche l'appropriata condotta burocratica da tenere e la tipologia del rapporto da stipulare con un soggetto privato. Da quello che emerge dal ricorso presentato, al Comune ci sarebbero carenze gestionali risalenti agli albori della realizzazione della struttura (e chissà di quali altri cespiti) e reiterate nei tempi più recenti, senza correzioni documentali, tanto da non giustificare lo strumento dell'ordinanza per rivendicare le proprie ragioni.

Naturalmente, come la storia degli ultimi decenni racconta, in caso di soccombenza dell'ente non verranno mai accertate le responsabilità su eventuali omissioni e carenze, ma magari è proprio questo il momento opportuno per capire definitivamente come e chi abbia competenza e ultima parola su come si possa far fruttare immobili di grande valore come il palazzetto e ancora di più lo stadio per il quale vige una situazione non tanto diversa. Tutto questo, possibilmente al netto delle ingerenze politiche che sono sempre più visibili, arrivando a toccare anche l'assetto e la credibilità della Giunta, quella che ha recentemente dichiarato nella delibera 29 del 13 febbraio: “Il Palazzetto dello Sport è rientrato nella disponibilità del Comune di Lucera”.

